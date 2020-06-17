Доверяют ли украинцы Евросоюзу – опрос

У половины украинцев сложился положительный образ ЕС, но по сравнению с 2019 годом показатель упал на 5%

Более чем у половины украинцев (51%) сложился положительный образ Евросоюза. Однако, по сравнению с 2019 годом, показатель снизился на 5% (в прошлом году 56% украинцев положительно относились к ЕС).

Еще 64% считают отношения Украины с ЕС хорошими, а 66% жителей Украины доверяют ЕС, в противовес 26%, которые выступают за пророссийский Евразийский экономический союз. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в 2020 году в рамках проекта "Восточное партнерство", финансируемого ЕС.

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При этом 62% украинцев знают, что Евросоюз оказывает финансовую поддержку Украине. Правда, по сравнению с 2016 годом, этот показатель снизился на 5%. В то же время 49% опрошенных считают поддержку ЕС неэффективной. Но, по сравнению с 2016 годом, этот показатель снизился на 8%.

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Опрос общественного мнения проводился в шести странах Восточного партнерства: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Полевая часть исследования проводилась в период с февраля по март 2020 года (до кризиса, вызванного COVID-19) и была основана на личных интервью среди репрезентативной выборки из 1000 человек на страну. Эти исследования проводятся уже пятый год, начиная с 2016 года.

Напомним, с 15 мая Украина возобновила международное авиасообщение. Но в страны Шенгена украинцы смогут полететь с 1 июля:

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