Под Министерством здравоохранения онкобольные устроили необычный пикет

Сегодня, 06:30

Чтобы обратить внимание на себя и на таких, как сама Оксана с детьми празднует День рождения сына под стенами министерства


Под Министерством здравоохранения онкобольные устроили необычный пикет. Они просят Минздрав помочь украинке победить рак. Уже полгода женщина борется с тяжелой онкологической болезнью. Нужна трансплантация костного мозга. В нашей стране таких операций не делают. И помочь взялись в соседней Беларуси. От министерства нужно только гарантийное письмо, что операцию профинансируют. Деньги на четыре курса химиотерапии собрали неравнодушные. Благодаря лечению организм женщины в ремиссии.

"Можно сделать трансплантацию уже сейчас, врачи готовы, организм готов, это можно сделать прямо сейчас, почему этого не делают? Я не знаю", – говорит Оксана Гергало.

Чтобы обратить внимание на себя и на таких, как сама Оксана с детьми празднует День рождения сына под стенами Министерства здравоохранения. Поддержать ее пришли другие онкобольные и их родственники, которые не могут получить государственных средств на лечение. К Оксане вышли представители Минздрава и посоветовали написать еще один письменный запрос. Неделю назад в министерстве ей сообщили, что денег на лечение сейчас нет.

Впрочем, председатель Национального движения "За трансплантацию", Юрий Андреев утверждает, что в этом случае предоставлять дополнительные средства не надо.

"Средства в больнице лежат, замороженные средства, которые остались после предыдущего пациента, не дождался операции и умер", – поясняет он.

А пока Оксане нужно еще сто пятнадцать тысяч долларов на операцию. Для ее семьи – это недосягаемая сумма.
видео, Минздрав, онкология

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"Сегодня"

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