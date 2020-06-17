"Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТО

Североатлантический альянс сделал настоящий "подарок" Москве. На День России, 12 июня, НАТО объявил о получении Украиной статуса партнера расширенных возможностей (Enhanced Opportunity Partnership – EOP). Киев шел к этому три года, поскольку на саммите Альянса в Брюсселе в 2018 году консенсуса по этому вопросу среди стран-членов блока не было. Новый статус дает нам право занимать должности в штаб-квартире и командных структурах НАТО, быстро обмениваться разведданными и усиливать сотрудничество по безопасности в Черном море. Такой же статус партнера расширенных возможностей есть у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. В правительстве не скрывают, что следующая ступень – заявка Украины на получение Плана действий по членству (ПДЧ). Но сможет ли НАТО принять такое решение без оглядки на Москву?

Широко о EOP в Украине стало известно сразу после саммита НАТО в Брюсселе в 2018 году. Во-первых, тогда Киев заявил о своих амбициях стать шестым участником программы, но Альянс такое решение не утвердил. Хотя в интервью сайту "Сегодня" тогдашний глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко говорил, что Альянс и Украина просто не успели завершить формальности, а в итоговом коммюнике саммита НАТО признал заинтересованность Украины в этой программе и обещал рассмотреть заявку в ближайшее время.

"Когда в ноябре прошлого года (2017-го – Авт.) состоялся очередной трехгодичный пересмотр результатов работы этой сугубо военной программы, туда не внесли никаких изменений. Все пять стран, которые были ее участниками, так и остались, новых не добавили. Мы выразили заинтересованность присоединиться, не ожидая следующего трехгодичного периода. Натовские партнеры сказали: "Вообще-то такого никогда не делалось, но давайте попробуем", – объяснял Вадим Пристайко.

Правда, сразу после саммита НАТО летом 2018-го в интервью сайту "Сегодня" бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу сказал, что Украина не получила статус партнера расширенных возможностей из-за отсутствия консенсуса среди стран-членов НАТО. По его словам, заблокировала решение не только Венгрия из-за принятого Верховной Радой закона об образовании, который, по мнению официального Будапешта, притесняет права венгерской меньшины на Закарпатье.

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Во-вторых, тогдашняя замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер неожиданно заявила, что EOP – это программа для партнеров Альянса, которые никогда не планируют вступать в НАТО. То есть, для нейтральных стран. Ее заявление сразу же вызвало волну возмущений и "зрады" в украинском обществе, поскольку Администрация президента Петра Порошенко всячески декларировала амбиции получить ПДЧ и стать полноправным членом Альянса. Стратегический курс на вступление ЕС и НАТО даже закрепили в преамбуле Конституции. Но есть ли у Украины реальный шанс вступить в НАТО? Когда Германия и Франция, которые в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте заблокировали предоставление Украине ПДЧ, перестанут оглядываться на Москву? Станет ли получение статуса партнера расширенных возможностей последним шагом на пути к заветному Плану действий по членству?

Сам Альянс в пятницу, 12 июня, честно сказал – нет. "Статус Украины в качестве партнера с расширенными возможностями не предопределяет никаких решений о членстве в НАТО", – говорится в решении Североатлантического совета.

Что же нам дает этот статус, если он не ведет к членству в НАТО? Во-первых, по информации Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook, это особый формат сотрудничества, который НАТО предлагает лишь ближайшим союзникам. Во-вторых, Украина будет еще теснее вовлечена во все учения, участвовать в планировании операций Альянса и даже занимать должности в штаб-квартире и командных структурах.

По словам ассоциированного аналитика Центра "Нова Європа" Екатерины Зарембо, высокопоставленные чиновники Альянса действительно поначалу говорили, что статус партнера с расширенными возможностями дают только нейтральным странам. Но, во-первых, такой же статус имеет Грузия, у которой, как и у Украины, есть амбиции стать членом Альянса.

"На саммите в Бухаресте и Грузия, и Украина получили обещание стать членами НАТО. Партнерство расширенных возможностей – это статус, которым в 2014-м Альянс отметил те страны, которые уже сделали существенный вклад в миссии НАТО. Если говорить о том, кто заслуживал этого статуса в 2014 году из стран, которым он был предоставлен, то Украина там должна была быть в первую очередь. Но в 2014 году украинское руководство решило, что Украина должна получить не EOP, а ПДЧ, и не согласилось на EOP", – сказала сайту "Сегодня" Екатерина Зарембо.

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В целом, по словам исполнительного директора Центра "Стратегия XXI" Виталия Мартынюка, присоединение Украины к EOP позволит теснее сотрудничать с НАТО в рамках диалога по вопросам безопасности, а также во время проведения операций и учений, открывается возможность для участия украинских военных в планировании и управлении учениями и операциями Альянса. То есть, голос Украины будет больше звучать в Альянсе, что дает нашему государству возможности доносить союзникам украинскую точку зрения об угрозах безопасности. А это особенно важно в контексте продолжающейся агрессии России, поскольку разоблачение агрессивных намерений Владимира Путина на международном уровне является одним из механизмов препятствования их реализации.

"Важной составляющей является обмен информацией и опытом. С одной стороны, Украине необходим опыт действий НАТО в зонах конфликта, подготовки и противодействия угрозам, а с другой, у Украины будут возможности непосредственно и оперативно информировать военное руководство Альянса и его стран-членов о планах страны-агрессора о дальнейших военных действиях против Украины. Например, может донести информацию о подготовке российских войск, о чем свидетельствуют учения в Крыму, по захвату части южных регионов Украины и Южно-Крымского канала. Такое информирование позволит заручиться поддержкой Альянса на международном уровне, использовать возможности влияния НАТО на агрессора, разоблачить надуманные объяснения Москвы, по которым она стремится скрыть свои агрессивные действия", – сказал сайту "Сегодня" Виталий Мартынюк.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что двери Альянса для Украины открыты, но для вступления Киев должен выполнить свою домашнюю работу:

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