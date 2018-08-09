"Podil Plaza & Residence" – когда архитектура говорит за себя

А все потому, что это самый красивый комплекс столицы премиум-класса. Здесь рядом все, о чем мечтают жители других жилых комплексов: центр города, памятники архитектуры, рестораны, полностью развитая инфраструктура самого комплекса.

Шумный город и безумный ритм современной жизни мегаполиса, когда работа и деловые поездки требуют сверхсил, тогда хочется, чтобы было место, где можно уединиться, почувствовать себя комфортно и отдохнуть, хочется оказаться дома! Там, где в тишине и безопасности ждет семья. Место для дома должно быть особенным, его нужно выбирать правильно.

Покупка новой квартиры – это серьезный шаг вперед. Жилые комплексы от девелоперской компании "Status Group" всегда отличались качеством, уютом, стилем и отличным месторасположением. Одним из таких мест в Киеве считается Подол. Тихий и уютный центр с деловыми и учебными зданиями, развлекательной ноткой и историческим шлейфом. Подол много лет жил вековой классикой, имел свои особенности архитектуры и славился древностью. Время неподвластно никому и сумело пошатнуть даже столетнюю характерность этого района. Знак современного отличия внесла улица Глубочицкая. Ранее промышленную улицу, соединяющую Подол и Лукьяновку, украсила крупная жемчужина – жилой комплекс премиум-класса "Podil Plaza & Residence".

Киев – это город, который идет к совершенству, показывает миру свое "Я" архитектуры и новых стилей в строительстве. Он деловой, активный и своенравный, он привлекает людей с европейским взглядом на стандарты и западными идеалами. Здесь живут традиционно воспитанные и закаленные люди. Его районы хранят в себе тайны прошлых веков и современные идеи новых поколений. Новаторский подход к архитектуре города, своими жилыми комплексами, показывает застройщик "Status Grouр".

"Как могут охарактеризовать Киев люди, которые живут здесь? Они ежедневно видят его, привыкают, постоянно бегут куда-то и даже не замечают, как меняется столица, как меняется ее будущее. Лучше всего о городе расскажет только его архитектура. А что будет, если след прошлого внезапно исчезнет? Что узнают о нас будущие поколения? Поэтому наша компания строит жилье таким, чтобы спустя время архитектура наших комплексов смогла рассказать все за нас. Например, ЖК "Podil Plaza & Residence" в будущем расскажет не только о себе, но и покажет, какими мы есть сейчас!" – говорит Андрей Стрихарский, глава наблюдательного совета группы компаний "Status Grouр".

Жилые комплексы от застройщика "Status Grouр" – это именно то жилье, которое по праву можно называть современным во всех отношениях. Сдержанный и аристократичный "Статус Град" в Дарницком районе столицы, уютная для жителей всех возрастных групп "Ривьера" в 100 м от метро "Славутич" с пешей доступностью ко всевозможным благам цивилизации. "Olympic Park" отличается от модерновых новостроек Киева, но полностью подходит для комфортной жизни. Его концепция "город в городе" полностью отвечает европейским стандартам недвижимости для современных деловых людей, где все самое необходимое рядом. Если же говорить про ЖК "Podil Plaza & Residence", то помимо собственной развитой инфраструктуры, комплекс идеально вписывается в исторический район столицы благодаря четким линиям и сдержанной теплой цветовой гамме фасада.

Этот дом – именно тот вид новостроек, которые принято называть "элитными". Элегантность здания, планировка и расположение подтверждает это звание полностью. Стоит только оказаться рядом, и вы влюбитесь в него. А в солнечную погоду, прогуливаясь по Воздвиженке, вы сможете заметить сверкающие высочайшие стекла комплекса.

Старинные дома, узкие улочки, тематические рестораны и кафе, музеи и живописная местность – это все окружает "Podil Plaza & Residence". Сочетание двух эпох: инновационного дома и спокойного совершенства Подола, органично подчеркивает статус района. В свою очередь, жители элитных квартир в историческом сердце столицы получают не только удобное расположение вблизи Контрактовой площади, но и множество услуг, которые делают проживание здесь поистине превосходным. Просторные квартиры, бесшумные лифты, закрытую территорию, подземный паркинг, спортивный комплекс, максимальную безопасность и потрясающий запоминающейся навсегда вид из окон, который позволит отдохнуть от рабочего дня, насладиться просторами и ощущением свободы, находясь в самом центре светской жизни многомилионного мегаполиса.

ЖК "Podil Plaza & Residence" – поистине уникальный проект, убедитесь сами на сайте жилого комплекса http://podil-plaza.com.ua/. Подол – это переплетение абсолютно разных архитектурных эпох. Даже сейчас здесь можно встретить дома, которым более ста лет, царские постройки, сталинки и прочее, заканчивая панельными многоэтажками 2000-х годов.

Что касается комплекса "Podil Plaza & Residence", он отражает последние тенденции в архитектуре, не нарушая сформировавшуюся сотнями лет своеобразную атмосферу старого исторического района. Умело объединив в себе старое и новое, прошлое и современность, от этого древний Подол только больше разливается новыми контрастами, оживает, начинает дышать по-новому, по-современному.

Жилой комплекс "Podil Plaza & Residence" – одна из лучших жилых построек столицы. К вниманию покупателей предлагается огромный выбор планировок квартир, здесь каждый желающий сможет подобрать свой личный тип идеального жилья. Здесь комфортно не только жить и воспитывать детей, но и престижно вести свой бизнес. Поклонники уюта получат роскошные квартиры с высокими потолками, а люди бизнеса – выгодные предложения для аренды и покупки коммерческой недвижимости.

Комплекс гармонично вписался в архитектуру района и имеет ряд преимуществ перед остальными новостройками Киева. Собственная полноценно развитая инфраструктура в сочетании с помещениями под бизнес – здесь можно будет работать, отдыхать и успешно развиваться, не выходя из дома. В пешей доступности предлагаются:

Рестораны и кафе.

Супермаркет.

Магазины элитных товаров.

Бутики одежды.

Фитнес-клуб.

Бассейн.

СПА-зона.

Многоуровневый паркинг.

Кроме архитектурных и дизайнерских решений самого комплекса, эпичность Подола подчеркнет оригинальный ландшафтный дизайн ЖК с современными детскими и спортивными площадками. Совсем близко к комплексу планируется обустройство современного уютного парка для прогулок и пикников. Цветочные клумбы, бювет и собственная церковь – это все то, что ждет будущих жильцов ЖК "Podil Plaza & Residence".

Подробную информацию о комплексе и ходе строительства можно узнать на сайте http://podil-plaza.com.ua/cms/o_komplekse.html или посетить наш отдел продаж по ул. Глубочицкая, 73 в Киеве.

Лиц. № 23-Л выдана Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины 21.06.2016 г.

Разрешение на выполнение строительных работ № IУ 113180751504 выдано Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины 16.03.2018 г.