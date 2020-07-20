Подозреваемая по "делу Шеремета" Дугарь не имеет неопровержимого алиби – МВД

В материалах дела, в частности, есть записи видеокамер с соответствующими выводами эксперта

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь на сегодня не имеет алиби, которое бы подтверждало ее неучастие в этом преступлении. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МВД Украины в понедельник.

"В СМИ распространяется информация, что у подозреваемой якобы есть алиби, подтверждающее ее неучастие в убийстве в качестве лица, которое проводило разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под автомобилем журналиста. Однако следствие располагает рядом доказательств, которые подтверждают соучастие Дугарь в этом преступлении", - говорится в сообщении.

В частности, в материалах дела есть записи видеокамер с соответствующими выводами эксперта, записи телефонных разговоров с фоноскопической экспертизой, практическое руководство по ведению разведывательных действий, изъятое у подозреваемой, доказанные факты подделывания ею своей подписи.

В МВД также указывают, что адвокаты Дугарь привели доказательства, которые в дальнейшем были опровергнуты, как то – выполненная с нарушениями рецензия-опровержение на выводы эксперта, неправдивая информация о возможности Дугарь покидать военчасть, в которой она проходила службу.

Согласно сообщению, "сомнительными" являются свидетельства четырех знакомых подозреваемой.

"Эти 4 лица уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 года Дугарь находилась в госпитале Покровска. Вместе с тем, 47 опрошенных следствием лиц, которые проходили службу в этом госпитале, этого не подтвердили. Еще 101 лицо, которые находились в госпитале на лечении, не помнят медсестру по имени Яна. В то же время, документально подтверждено, что подозреваемая принимала участие только в четырех операциях 1-7 июля 2016 года. Записей по другим дням по Дугарь отсутствуют", - подчеркивают в МВД.

Руководство военной части, где проходит службу Дугарь, так и дало правовую оценку ее поступкам как военнослужащей, дисциплинарные выводы не сделаны. "Подозреваемая склонна к обману, сокрытию некоторых обстоятельств своей жизни, а поэтому ее утверждение о невозможности участия в преступлении необходимо подвергать сомнению", – указывается в сообщении.

Следствие также напоминает, что Дугарь отказалась от проведения следственных и процессуальных действий, в частности, от представления образцов почерка, от прохождения судебно-психиатрической экспертизы, от прохождения полиграфа, от дачи показаний в качестве подозреваемой.

Как сообщалось, на сегодня подозреваемой Яне Дугарь судом избрана мера пресечения в виде залога.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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