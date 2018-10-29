"Погода шепчет", но местами дожди: синоптики уточнили прогноз на сегодня

Сегодня, 09:36

Небесная канцелярия продолжит радовать украинцев приятной погодой, хотя кому-то повезет меньше

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В первый рабочий день недели погода в Украине будет оставаться теплой, даже несмотря на дождь, который пройдет на западе и севере страны. На юге и вовсе ожидается до +22. об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях температура будет переменчивой, но приятной: в Ровенской и Волынской областях 15-17 градусов, в Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях – 17-19, в Черновицкой – 18-20 и на Закарпатье 20-22 тепла. Дожди пройдет везде кроме Хмельницкой, Черновицкой и Ровенской областей.

В центре страны будет солнечно и 17-19 градусов тепла, без осадков. А вот на севере пройдет дождь, но холодно не будет – 14-17 тепла.

На востоке солнечно и тепло: в Харьковской области – 16-18, в Днепропетровской и Луганской областях – 17-19, и в Донецкой – до +20.

Теплее всего будет на юге страны. Там будет в районе 19-22 градусов тепла. Без осадков.

Напомним, в прогнозе погоды на неделю мы писали, что последние дни октября будут теплыми, однако местами будут идти дожди. Отметим, что потеплее даже ночью – в районе 10 градусов тепла.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой в Украине будет зима. Украину будут продолжать мучить температурные "качели" – мороз будет сменяться "плюсом" на градуснике. Первое серьезное похолодание придет уже в конце ноября с серьезным морозом.
погода, температура, дождь, синоптики

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"Сегодня"

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