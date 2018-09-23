Пограничники провели учения на границе: появились яркие фото

Сегодня, 09:01

К "защите" государственной границы были привлечены кинологические подразделения и отдельные силы оперативного реагирования


Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Пограничной службы Украины провели тренировки по охране государственной границы в случае возникновения нестандартных ситуаций в пунктах пропуска – прорыв людей, массовые столкновения и т.д. Тренировки проходили на западном участке государственной границы в рамках учений "Западная крепость-2018". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К учениям были привлечены резервы главы Госпогранслужбы, кинологические подразделения и отдельные силы оперативного реагирования. Кроме того, отрабатывалось взаимодействие с другими правоохранительными органами и порядок совместных действий в случае нестандартной ситуации на границе.

"В течение трех дней военнослужащие оттачивали свое мастерство и совершенствовали навыки. Во время теоретических занятий рассмотрели вопросы психологии поведения правонарушителей и правовые аспекты деятельности пограничников во время выполнения задач в составе резерва. На практике пограничники отработали порядок действий в случае изменения обстановки на государственной границе и при возникновении нестандартных ситуаций в пунктах пропуска. Также, особое внимание уделили занятиям по тактической медицине о предоставлении домедицинской помощи в экстремальных условиях", – говорится в сообщении ГПС У.

Пограничники отмечают, что такими учениями была проверена боевая готовность подразделений и их слаженность на случай проблем на границе.

Как сообщалось, в июле морские пограничники на Донбассе провели боевые стрельбы. На боевых катерах сотрудники Госпогранслужбы на Приазовье тренировались отражать потенциальную атаку с моря.

Напомним, еще в прошлом году США передали украинским пограничникам помощи на 21 миллион долларов. Американцы обеспечили сотрудников Госпогранслужбы современными военными радиостанциями.
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Источник:

"Сегодня"

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