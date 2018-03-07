Погружение в профессию: как работает единственная женщина-водолаз в ГСЧС

Сегодня, 03:48

Посмотреть на квалификационное погружение новой сотрудницы прибыл лично глава ГСЧС Чечеткин


Женщина-водолаз на службе у спасателей: морозным утром на Днепре свое квалификационное задание – спуск под лед, – исполнила Оксана Чехместренко. Экзамен проходил на глазах у начальства и под наблюдением десятков телекамер.

Единственная женщина-водолаз в спасательной службе Украины Оксана Чехместренко облачилась в двадцатикилограммовый гидрокостюм и погрузилась в прорубь глубиной в пять метров. Одна из опасностей зимнего погружения – это обмерзание акваланга. Главное же требование к водолазу – холодный рассудок и самообладание

Посмотреть на квалификационное погружение новой сотрудницы прибыл лично глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Он не скупился на комплименты и заверил, что Оксане под силу такая работа.

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Первая в Украине спасательница-водолаз – мать троих детей. Она вышивает бисером и вяжет крючком. По ее словам, в семье ее экстремальную работу одобрили. Теперь Оксана вынашивает очередную мечту – о собственной кондитерской лавке.

Ранее мы писали о том, как редкую профессию водолаза освоила молодая мама из Харькова.
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Источник:

"Сегодня"

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