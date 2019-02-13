Покупателям не удалось заработать на просроченных товарах в "АТБ"

Постоянная акция для внимательных клиентов под названием «Гарантия свежести» доказала высокое качество продукции на прилавках магазинов сети

Покупателям не удалось заработать на просроченных товарах в "АТБ" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2e8/293/5c62e82935bce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2e8/293/5c62e82935bce.jpg 2019-02-13T13:04:00+02:00 Украина Постоянная акция для внимательных клиентов под названием «Гарантия свежести» доказала высокое качество продукции на прилавках магазинов сети

Значительное количество киевлян и жителей региона на протяжении многих месяцев с восторгом присоединились и сейчас приобщаются к квесту, который предлагает известная сеть продовольственных дискаунтеров.

Суть акции заключается в том, что каждый покупатель, который случайно приобрел просроченный товар или нашел его в магазине, может получить за него деньги в трехкратном размере от указанной стоимости. Причем сделать это можно было в любом из десятков маркетов "АТБ", которые сейчас работают в столице и Киевской области. Руководство сети сообщает, что на сегодняшний день количество людей, которым удалось выполнить условия проекта, измеряется единицами. Кстати, такая же ситуация по всей стране, где о распространении сети свидетельствует показатель в 990 магазинов (более 3,5 млн покупателей в ежедневном измерении).

А причины, по которым украинцы не находят просроченных товаров в сети "АТБ", довольно банальны. Завесу тайны открывают руководители подразделений компании, отвечающих за внутренние проверки. "Самым главным критерием выбора продукта является его безопасность. Именно поэтому наша торговая сеть внимательно следит за качеством", - объясняет Рита Печорица, начальник отдела контроля качества ООО" АТБ-маркет". По ее словам, работа выстроена таким образом, что попадание некачественного продукта на полки магазинов практически невозможно.

"Ежемесячно лабораторным испытаниям подвергаются более 1000 образцов продукции различных товарных групп. Продукты проверяют по физико-химическим, микробиологическим показателям и показателям безопасности", – рассказывает Рита Печорица. Прямо с полки сотрудники в определенной последовательности по специальному графику отбирают товары, отправляют на детальное лабораторный анализ. К тому же существуют внеплановые проверки. Они начинаются, если на какой-то конкретный товар поступает более двух жалоб потребителей. Это достаточно серьезное мероприятие, по итогам которого производителя некачественного товара могут даже исключить из перечня поставщиков "АТБ".

Также следует отметить, что не менее важными для предприятия являются аудит и сертификация на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22000: 2005 Процесс продолжается с лета 2017 и направлен на то, чтобы усовершенствовать внутреннюю систему анализа рисков и критических точек контроля. То есть можно утверждать, что сеть привлекает самое широкое общество экспертов – профессиональных и народных – к решению этого важного вопроса. Кстати, именно в работе с "народными ревизорами" аналитики видят большую прогрессивность мировоззрения "АТБ".

"Наша компания в лице каждого посетителя магазинов "АТБ" видит не только покупателя, но и партнера, который способствует повышению уровня и качества обслуживания. Только совместные усилия в этом направлении позволяют достигать высоких результатов и гарантировать свежесть товаров, реализуемых в магазинах торговой сети", - отмечает Наталья Шаповалова, заместитель генерального директора ООО "АТБ-маркет". По ее словам, именно поэтому акция "Гарантия свежести" была продлена. Фактически, она приобретает статус бессрочной. Иными словами, возможность дополнительно заработать в магазине остается открытой для каждого покупателя.

"Возврат средств осуществляется в форме денежного вознаграждения. Условия программы распространяются абсолютно на все товары, реализуемые в магазинах "АТБ". В этом и заключается партнерский принцип построения взаимоотношений с покупателями. Повторяю: для нашей сети каждый, кто пришел в магазин, становится не просто клиентом, а полноценным партнером", – подчеркивает Наталья Шаповалова.

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