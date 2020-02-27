Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

Казалось бы, все просто: зайти в ближайшую аптеку и купить все по списку. Благо, аптеки у нас на каждом шагу, а от разнообразия лекарственных препаратов разных видов, форм и фирм-производителей глаза просто разбегаются. Но есть несколько моментов, которые могут изрядно испортить настроение и привести к ненужным затратам времени, денег и усилий. Давайте разберемся, как их избежать.

Как найти лекарство по наилучшей цене. Конечно, лекарства – это не то, на чем стоит экономить. Когда заболевает кто-то из близких или собственное самочувствие оставляет желать лучшего, мы послушно покупаем все, что рекомендует доктор. При этом мы даже не думаем о том, что цены на один и тот же препарат в разных аптеках могут существенно отличаться – иногда до 30%. Сравнить цены на нужный препарат в аптеках города в наш век интернета очень просто. Достаточно зайти на сайт-поисковик типа Tabletki.ua, ввести название препарата и запустить поиск. Буквально через несколько секунд на экране появится карта аптек вашего города или района (радиус поиска также можно задать) с ценами на искомое лекарство. Сравнивайте и выбирайте подходящий вариант.

Как получить скидку. Иногда может просто повезти: аптеки периодически устраивают различные акции, и нужный вам препарат может оказаться в списке "участников". Но рассчитывать на такое везение постоянно не приходится. А вот на сайте Tabletki.ua можно получить гарантированную скидку – до 30%. Для этого, найдя нужный препарат и выбрав аптеку, в которой вам удобно его забрать, надо его забронировать, кликнув на соответствующее окошко. Если этого не сделать, скидку, указанную на сайте, вы не получите, и заплатить за лекарство в аптеке придется больше. Поэтому не забывайте нажать на кнопку "забронировать" и тем самым сохранить указанную скидку за собой.

Как сэкономить время и нервы. Несмотря на обилие аптек, посетителей в них всегда предостаточно, и прежде чем озвучить свой заказ фармацевту, приходится выстоять очередь. Причем очередь может оказаться достаточно длинной и двигаться раздражающе медленно – особенно в "высокий" сезон ОРВИ. При этом, простояв полчаса среди кашляющих и чихающих посетителей и дойдя, наконец, до заветного окошка, вы можете выяснить, что половины нужных препаратов в наличии нет. А значит надо бежать в следующую аптеку и выстаивать следующую очередь – снова без гарантий на успех. Обзванивать аптеки – также занятие не из приятных. Можно потратить кучу времени, слушая короткие гудки или ожидая ответа занятого другими делами фармацевта. В этом плане сайт-поисковик значительно облегчают задачу. Чтобы выяснить, в каких аптеках есть нужный препарат, достаточно зайти на сайт с компьютера или смартфона, забронировать лекарство в удобно расположенной аптеке и просто заехать за ним по дороге домой или на работу. Бронировка сохраняется 24 часа, так что кардинально ломать свои планы ради визита в аптеку точно не придется.

Как получить больше информации о препаратах. Иногда хочется самому разобраться, что за лекарство выписал доктор. Каков его состав, фармакологические свойства, побочные эффекты и т.д. Когда его лучше принимать и совместимо ли оно с другими препаратами, которые вы пьете. Часто эти вопросы приходят в голову уже после окончания разговора с врачом. Всю эту информацию можно найти на сайте Tabletki.ua. Кроме того, можно выяснить, каково действующее вещество данного препарата и есть ли у него аналоги. Как показывает опыт, у дорогого австрийского или швейцарского препарата может быть дженерик (то есть аналог с доказанными фармакологическими свойствами), производимый, например, в Словении. Цена дженерика часто приятно удивляет по сравнению с ценой оригинала и при желании позволяет хорошо сэкономить. При этом важно обязательно проконсультироваться с врачом заранее, подойдет ли вам такой препарат, а не заниматься самолечением. В ситуации, когда нужный вам препарат находится на перерегистрации и в принципе отсутствует в аптеках, информация об аналогах также может очень пригодиться. Таким образом, используя сайт для поиска и бронирования препаратов, можно заодно расширить свои знания в области фармацевтики и получить много полезной и нужной информации.

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