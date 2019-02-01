Полиция открыла 9 уголовных дел по нарушениям избирательного процесса

Полицейские выявили факт подкупа, говорит Фацевич

Александр Фацевич. Фото из открытых источников.

Полиция открыла 9 уголовных дел по нарушениям избирательного процесса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/439/e5c/5c5439e5c4486.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/439/e5c/5c5439e5c4486.jpg 2019-02-01T14:22:00+02:00 Украина Полицейские выявили факт подкупа, говорит Фацевич

Полиция зафиксировала ряд нарушений порядка проведения избирательного процесса. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич во время рабочего визита на Прикарпатье, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В частности, правоохранителям поступило 400 заявлений и сообщений о нарушениях проведения предвыборной агитации. По выявленным фактам составлен 91 протокол.

В основном, выявленные нарушения касались размещения печатной продукции, в частности – наружной рекламы.

"Кроме того, следственные органы проводят досудебное расследование по 9 уголовным производством, касающиеся предвыборной агитации и избирательного процесса. В частности, полицейские выявили факты попытки подкупа", отметил Александр Фацевич, подчеркнув, что полиция будет оперативно реагировать на все факты нарушения избирательного процесса и предоставлять квалифицированную оценку выявленным нарушениям.

Напомним, для обеспечения общественной безопасности и порядка во время избирательной гонки в Украине привлекут 60 тысяч правоохранителей.

Ранее Нацполиция уже зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

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