Полиция открыла 9 уголовных дел по нарушениям избирательного процесса
Полицейские выявили факт подкупа, говорит Фацевич
Полиция зафиксировала ряд нарушений порядка проведения избирательного процесса. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич во время рабочего визита на Прикарпатье, сообщает пресс-служба Нацполиции.
В частности, правоохранителям поступило 400 заявлений и сообщений о нарушениях проведения предвыборной агитации. По выявленным фактам составлен 91 протокол.
В основном, выявленные нарушения касались размещения печатной продукции, в частности – наружной рекламы.
"Кроме того, следственные органы проводят досудебное расследование по 9 уголовным производством, касающиеся предвыборной агитации и избирательного процесса. В частности, полицейские выявили факты попытки подкупа", отметил Александр Фацевич, подчеркнув, что полиция будет оперативно реагировать на все факты нарушения избирательного процесса и предоставлять квалифицированную оценку выявленным нарушениям.
Напомним, для обеспечения общественной безопасности и порядка во время избирательной гонки в Украине привлекут 60 тысяч правоохранителей.
Ранее Нацполиция уже зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.
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