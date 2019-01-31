Полторак обозначил приоритеты работы Минобороны на 2019 год

Министр обороны назвал 5 главных приоритетов ведомства

Степан Полторак. Фото facebook.com/generalpoltorak.

Полторак обозначил приоритеты работы Минобороны на 2019 год //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/309/bb3/5c5309bb3a654.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/309/bb3/5c5309bb3a654.jpg 2019-01-31T16:45:00+02:00 Украина Министр обороны назвал 5 главных приоритетов ведомства

На заседании Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины Министр обороны Украины Степан Полторак назвал 5 приоритетов в работе ведомства в 2019 году.

По словам Полторака, первый приоритет – это результативный оборонный менеджмент, который предусматривает гражданский контроль и систему военного управления в соответствии со стандартами НАТО. "В этом году мы должны завершить реформирование системы управления. Обращаю внимание на это Генерального штаба", – подчеркнул министр.

Второй приоритет, по словам Полторака, это оборонное планирование, соединенное с бюджетным процессом на среднесрочную перспективу. Он также добавил, что это означает, что планирование должно быть обеспечено финансами.

Третий приоритет – оборонные закупки. Полторак отметил, что закупки должны проводиться напрямую у зарубежных партнеров. А закупки в Украине – на новых началах с учетом европейских стандартов и протоколов.

Четвертый приоритет заключается в эффективном использовании ресурсов путем совершенствования организационной структуры Вооруженных сил, рационального соотношения численности органов военного управления, воинскиих частей, частей обеспечения.

Пятый приоритет, по словам Полторака, интегрированная система гражданской и военной способности, которая предусматривает комплексное использование политических, дипломатических и военных средств.

Напомним, Вооруженные силы Украины в 2019 году получат до 20 новых образцов вооружения согласно государственному оборонному заказу.

Также напомним, что по словам Полторака, Североатлантический альянс педалирует ускоренное вступление Украины в НАТО.

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