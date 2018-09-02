Полвека в браке: в Сумах собрались более 50 "золотых" пар

В Сумах собрали более 50 пар, которые прожили в браке более полвека. Каждая семья имела возможность рассказать свою историю любви и поделиться рецептами счастливой супружеской жизни.

В частности, секретом своего счастья в браке поделились супруги Нина и Виктор Кальян. У пары есть двое дочерей и трое внучек.

"То, что мы так долго прожили, наверное поддержка, уважение, терпение и рот на замке иногда для женщин", – рассказала Нина Кальян, отметив что для успешного брака всегда необходимо немного женской хитрости.

Ее супруг, Виктор, уверяет, что секрет их долгого брака – в терпении и умении идти на компромиссы в случае конфликта. Организаторы убеждены, это – станет примером и наукой для молодых пар, которые начинают совместную жизнь.

Напомним. 8 августа Киев охватил свадебный бум: свои отношения официально оформили 352 пары.

Напомним, в прошлом году в "Борисполе" запустили новую услугу "Свадьба в аэропорту". Здесь уверены: идея понравится тем, кто раздумывает над неординарным сценарием праздника.