Порошенко: Любомир Гузар был моральным авторитетом для украинцев

Блаженнейший был большим человеком, который жил с Украиной в сердце и нес людям светлое слово Божие, отметил глава государства

Президент Украины Петр Порошенко вспомнил о бывшем главе Украинской греко-католической церкви Любомире Гузаре, отметив его духовный вклад для страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Гузар до сих пор является моральным авторитетом для украинцев.

"Долгие годы блаженнейший Любомир Гузар был и продолжает оставаться моральным авторитетом для многих украинцев независимо от конфессий или вероисповедания. Ведь его слова – указатель для тех, кто ищет верный и праведный путь. Благодарен судьбе, что имел возможность быть лично знакомым с этим большим человеком, который жил с Украиной в сердце и нес людям светлое слово Божие", – написал Порошенко.

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Глава государства вспомнил слова блаженнейшего: "Вы очень сильны, если желаете добра, если стараетесь, если объединяетесь, если стараетесь совместно творить добро, жить честно".

Напомним, Любомир Гузар умер 31 мая 2017 года. 5 июня он был похоронен в Киеве в крипте в патриаршем соборе Воскресения Христова.

С 1965 года он был настоятелем Святотроицкого прихода в Кергонксоне. В 1978 году патриарх Иосиф назначил епископа Гузара архимандритом монастыря святого Теодора, а также ответственным за монастыри Студийского устава за пределами Украины. С 1984 по 1991 годы был протосинкеллом Львовской архиепархии в Риме. В 1993 году вместе со всей общиной из Гроттаферрата вернулся в Украину. В 1993-1994 годах служил духовником во Львовской духовной семинарии святого духа. В ноябре 1996 года владыка Любомир назначен епископом-помощником главы Украинской греко-католической церкви. 26 января 2001 года на чрезвычайном синоде епископов Любомир Гузар избран верховным архиепископом УГКЦ. 21 февраля того же года назначен Папой Иоанном-Павлом ІІ кардиналом католической церкви. 21 августа 2005 года провозглашено о перенесении кафедры главы УГКЦ из Львова в Киев. 10 февраля 2011 года Папа Римский Бенедикт XVI принял отставку Любомира Гузара.