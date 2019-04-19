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Порошенко поздравил иудеев Украины с Песахом

Сегодня, 09:53

Иудейская община сегодня является неотъемлемой частью украинского общества, заявил президент

Фото: AFP

Президент Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с Песахом.

"Примите сердечные поздравления по случаю праздника Песах, который является олицетворением несокрушимой веры в победу добра и справедливости, символом духовной свободы и освобождения от порабощения", - говорится в поздравлении.

Порошенко отметил, что сохранение национальной самобытности, отстаивание своих прав и достоинства – это те вечные ценности, которые исторически сочетают украинский и еврейский народы.

"Иудейская община сегодня является неотъемлемой частью украинского общества, активным участником социально-экономической, культурной и духовной жизни страны. Уверен, что совместными усилиями мы построим богатую и сильную державу. Пусть в эти праздничные дни ваши сердца наполняются теплом и любовью, а дома – добром и радостью", - говорится в поздравлении.

По традиции еврейская Пасха (или Песах) празднуется в течение семи дней в Израиле. А вот у диаспор, проживающих за пределами страны, Пасха длится восемь дней. Начало Песаха приходится на 14-й день весеннего месяца нисан, который по солнечно-лунному еврейскому календарю является первым месяцем в библейском году.

Если ориентироваться на наш григорианский календарь, то нисан ежегодно приходится на период марта-апреля. Как и христианская Пасха, Песах не имеет фиксированной даты и каждый год выпадает на разные числа. Еврейская Пасха 2019 года приходится на период с вечера пятницы, 19 апреля, до субботы, 27 апреля.

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Тег Порошенко, иудеи, песах

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