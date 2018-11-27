Порошенко поздравил Патона со 100-летием

Сегодня, 15:05

Легендарный украинский ученый навсегда вошел в отечественную историю, отметил глава государства

Патон и Порошенко. Фото: president.gov.ua
Патон и Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения известному ученому и старейшему из отечественных академиков – Борису Патону, которому исполнилось 100 лет.

Он отметил, что украинский ученый навсегда вошел в отечественную историю.

"Искренне поздравляю вас со 100-летним юбилеем. В день вашего рождения хочу выразить глубокое уважение. Высоко ценю вашу верность избранному делу и самоотверженному служению Украине. Ваш жизненный путь i профессиональная деятельность обозначены неутомимым трудом, творческим подходом к решению сложных научных и научно-технических проблем, исключительным умением предвидеть перспективность исследований и способствовать их развитию. Украинский народ чтит вас как талантливого организатора науки и выдающегося ученого. Ваша фигура навсегда вошла в отечественную историю. Пусть талант, вдохновение и оптимизм и в дальнейшем помогают вам во всех творческих замыслах. Желаю вам, Борис Евгеньевич, крепкого здоровья, мирного неба, щедрой судьбы и новых свершений во имя Украины", – говорится в поздравлении Порошенко на сайте президента.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook: "Сегодня – 100 лет легендарному украинскому ученому и изобретателю Борису Патону. Спасибо за ваш самоотверженный труд, Борис Евгеньевич. С днем рождения и многая лета".

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Примечательно, что в этот же день, 27 ноября, исполнится 100 лет и НАН Украины. Вместе с министром образования Лилией Гриневич Борис Патон наградил госпремиями лучших ученых современности за достижения в науке и технике. Также Патон рассказывал, о каком мечтает подарке.

Также выдающийся украинский ученый, глава Академии наук Украины рассказал нам о том, как проходит его рабочий день, какими разработками наших ученых он восхищается и готова ли Украина к внедрению гиперлупа. Читайте интервью Патона сайту "Сегодня": "Мы способны построить постоянную станцию на Луне".
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Источник:

"Сегодня"

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