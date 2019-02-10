Порошенко с "киборгами" пришел в гости к режиссеру Сеитаблаеву: опубликованы фото

Глава государства с супругой и защитниками Донецкого аэропорта отведали плова и поговорили о кино про украинско-российскую войну

Порошенко с "киборгами" пришел в гости к режиссеру Сеитаблаеву: опубликованы фото 2019-02-10T12:34:00+02:00 Украина Глава государства с супругой и защитниками Донецкого аэропорта отведали плова и поговорили о кино про украинско-российскую войну















Президент Петр Порошенко пришел в гости к известному украинскому режиссеру Ахтему Сеитаблаеву, который собрал у себя дома за одним столом создателей легендарного фильма "Киборги", а также военных, прошедших бои в Донецком аэропорту.

По его словам, все разговоры в таком кругу были только о самом важном – о войне и победе, возвращении Крыма и Донбасса и счастливом будущем Украины, о развитии искусства, особенно во время войны.

"Очень интересно было послушать истории со съемок фильма и вместе от души спеть украинские песни. И ароматный плов в такой компании – как в нашем Бахчисарае (Крым). После таких разговоров сразу возникает вопрос: если не будет языка и культуры, что же тогда защищать нашим воинам? И поэтому государство должно финансировать украинское кино, и, в первую очередь, фильмы о войне – пока раны свежие, правду не забыть и не скрыть. Рад, что Ахтем уже работает над новой картиной об одной из героических операций российско-украинской войны. Уверен, что, как и "Киборги", этот фильм покорит не только украинского, но и европейского и мирового зрителя", – написал Порошенко в Facebook.

Отметим, что президент был с супругой, а также в гости к режиссеру пришла и первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Напомним, в феврале прошлого года вышел фильм о защитниках Донецкого аэропорта. Порошенко высоко оценил фильм украинского производства и заявил, что "Киборги" не оставили равнодушными зрителей во всем мире.

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