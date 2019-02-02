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Посла Украины в Финляндии доставили на родину из-за серьезной травмы

Вчера, 15:28

Дипломат упал с лестницы в здании посольства Украины

Андрей Олефиров. Фото: AlfaTV.fi
Андрей Олефиров. Фото: AlfaTV.fi.
Посла Украины в Финляндии доставили на родину из-за серьезной травмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/58c/102/5c558c10290f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/58c/102/5c558c10290f7.jpg Украина Дипломат упал с лестницы в здании посольства Украины

Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров серьезно травмировался в результате падения с лестницы. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

"46-летний Олефиров тяжело травмировался, упав с лестницы в здании посольства Украины 18 сентября. Дипломата госпитализировали в клинику для интенсивной терапии. После инцидента посол 4 месяца находился в больнице в Хельсинки", – говорится в сообщении.

Советник украинского посольства Илья Квас подтвердил данную информацию и отметил, что дипломата транспортировали в Украину для дальнейшего лечения. Кроме того, он заверил, что ни финские, ни украинские власти не открывали уголовное производство по этому делу, так как это было несчастный случай.

"Это полностью исключено, это был действительно несчастный случай", - сказал Квас.

Олефиров стал послом Украины в Финляндии в августе 2014 года. До этого он два года работал заместителем министра иностранных дел Украины.

Ранее мы сообщали, что Виталия Кличко госпитализировали в Австрии. У мэра столицы случилось обострение из-за старой травмы спины.

Напомним, 16 ноября стало известно, что беглый экс-президент Виктор Янукович был госпитализирован в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Как рассказал его адвокат Александр Горошинский, у его подзащитного проблемы с ногой и позвоночником.

Кроме того, президент Зимбабве упал с лестницы во время выступления перед своими сторонниками.

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Тег Финляндия, больница, травма, лечение, Посол Украины, Олефиров

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