Посла Украины в Финляндии доставили на родину из-за серьезной травмы

Дипломат упал с лестницы в здании посольства Украины

Андрей Олефиров. Фото: AlfaTV.fi.

Посла Украины в Финляндии доставили на родину из-за серьезной травмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/58c/102/5c558c10290f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/58c/102/5c558c10290f7.jpg 2019-02-02T15:28:00+02:00 Украина Дипломат упал с лестницы в здании посольства Украины

Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров серьезно травмировался в результате падения с лестницы. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

"46-летний Олефиров тяжело травмировался, упав с лестницы в здании посольства Украины 18 сентября. Дипломата госпитализировали в клинику для интенсивной терапии. После инцидента посол 4 месяца находился в больнице в Хельсинки", – говорится в сообщении.

Советник украинского посольства Илья Квас подтвердил данную информацию и отметил, что дипломата транспортировали в Украину для дальнейшего лечения. Кроме того, он заверил, что ни финские, ни украинские власти не открывали уголовное производство по этому делу, так как это было несчастный случай.

"Это полностью исключено, это был действительно несчастный случай", - сказал Квас.

Олефиров стал послом Украины в Финляндии в августе 2014 года. До этого он два года работал заместителем министра иностранных дел Украины.

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Напомним, 16 ноября стало известно, что беглый экс-президент Виктор Янукович был госпитализирован в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Как рассказал его адвокат Александр Горошинский, у его подзащитного проблемы с ногой и позвоночником.

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