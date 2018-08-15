Потоки нелегалов в Украину: в МВД заявили об угрозе нацбезопасности

В ближайшее время проблема нелегальной миграции будет угрожать национальной безопасности Украины. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой входе межведомственных тактико-специальных учений в Черниговской области, сообщает пресс-служба МВД.

По словам Ярового, только в течение двух недель на территории Украины в рамках целевых профилактических мероприятий под условным названием "Мигрант" правоохранители выявили 1167 нелегальных мигрантов.

"В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины", – уточнил первый замглавы МВД.

Первый заместитель министра также добавил, что результаты профилактической отработки "Мигрант" показали, что проблема нелегалов сейчас уже очень остро стоит в государстве.

"Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим, вскоре он будет представлять угрозу государственной безопасности", – отметил он.

Как сообщалось, ранее глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявлял, что в Украину могут хлынуть потоки мигрантов, если Европейский Союз ужесточит миграционную политику. По его словам, процесс уже запущен – незаконных мигрантов в нашей стране стало намного больше.

Так, за шесть месяцев этого года в Украине на государственной границе не пропущено более двух тысяч потенциальных незаконных мигрантов, тогда как в 2017 г. количество иностранцев этой категории составило 1600 человек. Кроме того, пограничники в 2018 г. за незаконное пересечение границы задержали почти 420 "путешественников" (6 месяцев 2017 года – 320), еще более 1000 обнаружили за нарушение правил пребывания в Украине (6 месяцев 2017 г. – 810).