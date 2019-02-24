"Повіє огонь новий з Холодного Яру": бойцы ВСУ читают стихи Шевченко, опубликовано трогательное видео
Украинские военные около полугода снимали видео чтения
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ (пункт постоянной дислокации – Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области) показали, что умеют не только воевать, но и читать стихи.
Трогательное видео чтения поэзий Тараса Шевченко опубликовано на официальной странице бригады в Facebook.
Более полугода назад, когда 93-я бригада пребывала в ожидании почетного наименования "Холодный Яр", бойцов попросили прочесть на камеру сроки из одноименного произведения украинского поэта.
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Летом и зимой, в Новотроицком, Богдановке, Авдеевке и ее окрестностях бойцы разных подразделений, различных званий и специальностей в разных обстоятельствах читали Кобзаря. Кто-то улыбался, а кто-то был серьезен, кто-то вдохновен, а кто-то – расслаблен.
"Все мы разные, но объединены одной идеей – освобождения родных земель от оккупантов и восстановления территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.
Тарас Шевченко
Холодний Яр
У всякого своє лихо,
І в мене не тихо;
Хоч не своє, позичене,
А все-таки лихо.
Нащо б, бачся, те згадувать,
Що давно минуло,
Будить бознає колишнє,—
Добре, що заснуло.
Хоч і Яр той; вже до його
І стежки малої
Не осталось; і здається,
Що ніхто й ногою
Не ступив там; а згадаєш,
То була й дорога
З монастиря Мотриного
До Яру страшного.
В Яру колись гайдамаки
Табором стояли,
Лагодили самопали,
Ратища стругали.
У Яр тойді сходилися,
Мов із хреста зняті,
Батько з сином і брат з братом
Одностайне стати
На ворога лукавого,
На лютого ляха.
Де ж ти дівся, в Яр глибокий
Протоптаний шляху?
Чи сам заріс темним лісом,
Чи то засадили
Нові кати? Щоб до тебе
Люди не ходили
На пораду: що їм діять
З добрими панами,
Людоїдами лихими,
З новими ляхами?
Не сховаєте! над Яром
Залізняк витає
І на Умань позирає,
Ґонту виглядає.
Не ховайте, не топчіте
Святого закона,
Не зовіте преподобним
Лютого Нерона.
Не славтеся царевою
Святою войною.
Бо ви й самі не знаєте,
Що царики коять.
А кричите, що несете
І душу і шкуру
За отечество!.. Єй-богу,
Овеча натура;
Дурний шию підставляє
І не знає за що!
Та ще й Ґонту зневажає,
Ледаче ледащо!
"Гайдамаки не воины —
Розбойники, воры.
Пятно в нашей истории..."
Брешеш, людоморе!
За святую правду-волю
Розбойник не стане,
Не розкує закований
У ваші кайдани
Народ темний, не заріже
Лукавого сина,
Не розіб'є живе серце
За свою країну.
Ви — розбойники неситі,
Голодні ворони.
По якому правдивому,
Святому закону
І землею, всім даною,
І сердешним людом
Торгуєте? Стережіться ж,
Бо лихо вам буде,
Тяжке лихо!.. Дуріть дітей
І брата сліпого,
Дуріть себе, чужих людей,
Та не дуріть бога.
Бо в день радості над вами
Розпадеться кара.
І повіє огонь новий
З Холодного Яру.
Ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т.е., 100-милиметровлй пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.
Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.
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