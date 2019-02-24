"Повіє огонь новий з Холодного Яру": бойцы ВСУ читают стихи Шевченко, опубликовано трогательное видео

Украинские военные около полугода снимали видео чтения

фото The Kiev Times.

"Повіє огонь новий з Холодного Яру": бойцы ВСУ читают стихи Шевченко, опубликовано трогательное видео //smm.ollcdn.net/img/article/10266/41_main_new.1489187596.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/10266/41_tn.1489187596.jpg 2019-02-24T05:40:00+02:00 Украина Украинские военные около полугода снимали видео чтения

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ (пункт постоянной дислокации – Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области) показали, что умеют не только воевать, но и читать стихи.

Трогательное видео чтения поэзий Тараса Шевченко опубликовано на официальной странице бригады в Facebook.

Более полугода назад, когда 93-я бригада пребывала в ожидании почетного наименования "Холодный Яр", бойцов попросили прочесть на камеру сроки из одноименного произведения украинского поэта.

Летом и зимой, в Новотроицком, Богдановке, Авдеевке и ее окрестностях бойцы разных подразделений, различных званий и специальностей в разных обстоятельствах читали Кобзаря. Кто-то улыбался, а кто-то был серьезен, кто-то вдохновен, а кто-то – расслаблен.

"Все мы разные, но объединены одной идеей – освобождения родных земель от оккупантов и восстановления территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Тарас Шевченко

Холодний Яр

У всякого своє лихо,

І в мене не тихо;

Хоч не своє, позичене,

А все-таки лихо.

Нащо б, бачся, те згадувать,

Що давно минуло,

Будить бознає колишнє,—

Добре, що заснуло.

Хоч і Яр той; вже до його

І стежки малої

Не осталось; і здається,

Що ніхто й ногою

Не ступив там; а згадаєш,

То була й дорога

З монастиря Мотриного

До Яру страшного.

В Яру колись гайдамаки

Табором стояли,

Лагодили самопали,

Ратища стругали.

У Яр тойді сходилися,

Мов із хреста зняті,

Батько з сином і брат з братом

Одностайне стати

На ворога лукавого,

На лютого ляха.

Де ж ти дівся, в Яр глибокий

Протоптаний шляху?

Чи сам заріс темним лісом,

Чи то засадили

Нові кати? Щоб до тебе

Люди не ходили

На пораду: що їм діять

З добрими панами,

Людоїдами лихими,

З новими ляхами?

Не сховаєте! над Яром

Залізняк витає

І на Умань позирає,

Ґонту виглядає.

Не ховайте, не топчіте

Святого закона,

Не зовіте преподобним

Лютого Нерона.

Не славтеся царевою

Святою войною.

Бо ви й самі не знаєте,

Що царики коять.

А кричите, що несете

І душу і шкуру

За отечество!.. Єй-богу,

Овеча натура;

Дурний шию підставляє

І не знає за що!

Та ще й Ґонту зневажає,

Ледаче ледащо!

"Гайдамаки не воины —

Розбойники, воры.

Пятно в нашей истории..."

Брешеш, людоморе!

За святую правду-волю

Розбойник не стане,

Не розкує закований

У ваші кайдани

Народ темний, не заріже

Лукавого сина,

Не розіб'є живе серце

За свою країну.

Ви — розбойники неситі,

Голодні ворони.

По якому правдивому,

Святому закону

І землею, всім даною,

І сердешним людом

Торгуєте? Стережіться ж,

Бо лихо вам буде,

Тяжке лихо!.. Дуріть дітей

І брата сліпого,

Дуріть себе, чужих людей,

Та не дуріть бога.

Бо в день радості над вами

Розпадеться кара.

І повіє огонь новий

З Холодного Яру.

Ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т.е., 100-милиметровлй пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

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