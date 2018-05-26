Появился тизер нового украинского экшена "Позывной Бандерас"

Сегодня, 20:44

Бандерас — капитан СБУ, выполняющий особо сложные задания

Скрин с видео
Скрин с видео

Председатель Госкино Филипп Ильенко опубликовал тизер нового детективного экшена "Позывной Бандерас" в соцсети Facebook.

"Представляем тизер нового детективного экшена "Позывной Бандерас" от создателей "Червоный". В кинотеатрах уже на Покрову! Новых украинских киногероев прибыло", – отметил он.

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Как сообщалось, создателям фильма "хотелось снять жизненную историю о героических украинских военных, таких себе суперменах". Съемки фильма по сценарию Сергея Дзюбы и Артемия Кирсанова проходили на Херсонщине и в Одесской области. Главную роль исполнил актер днепропетровского театра "Верим" Олег Шульга, воевавший добровольцем в зоне АТО. Общий бюджет фильма — 39 миллионов 327 тысяч гривен.

Бандерас — капитан СБУ, выполняющий особо сложные задания. Почему Бандерас? Просто он такой же яростный и бесстрашный по отношению к врагу, как и голливудский актер Антонио Бандерас.

Напомним, одним из победителей конкурсной программы "Неделя критики" на Каннском кинофестивале стал фильм "Женщина на войне", созданный в копродукции Исландии, Франции и Украины. 

Также мы писали, что украинская история о благородных бродягах и нацистах-карликах поразила сеть.
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Источник:

"Сегодня"

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