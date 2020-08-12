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Правительство Германии воздерживается от запрета Huawei как поставщика оборудования для 5G*

12 августа, 14:49

Актуально

Сообщение для прессы

Согласно сообщению Frankfurter Allgemeine Zeitung, правительство Германии уклоняется от запрета Huawei в качестве поставщика оборудования для 5G-сферы. В нем говорится о том, что Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) изначально проверит технологию, представленную для использования в 5G-сетях. Отмечается, что в Законе о телекоммуникациях будет принят ряд мер безопасности.

Согласно сообщению, понятие "политической достоверности" станет частью закона. Несмотря на проверку безопасности BSI, на производителя можно будет наложить запрет только в случае, если правительство, министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и министерство по экономическим вопросам вместе выразят обеспокоенность относительно провайдера, основанную на понятии "политической достоверности".

Однако это фактически невозможно, поскольку правительство и министерство по экономическим вопросам неоднократно высказывались против исключения Huawei из перечня поставщиков 5G только потому, что это китайская компания.

*Первоисточники

На немецком языке: https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2020/Sicherheitskatalog_5G_100820.html

На английском языке:

https://www.telecompaper.com/news/german-govt-leans-away-from-huawei-ban-for-5g-report--1349898

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Германия безопасность 5G Huawei
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