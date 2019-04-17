Правительство Кипра изменило условия получения гражданства для инвесторов

Правительство Республики Кипр пересмотрело ряд положений программы получения гражданства через инвестиции, которая без изменений действовала с 2013 года. О принятых нововведениях рассказали специалисты юридической компании "Иммигрант Инвест" — официального представителя программы в Украине

Причина изменений

Кипр пошел на изменение условий предоставления гражданства по ряду причин. Во-первых, правительство республики уступило требованиям Евросоюза в ряде положений, касающихся сроков сохранения инвестиций и проверки репутации инвесторов.

Вторая причина — экономическая. Инвесторы за годы существования программы иммиграции внесли в казну более 6,5 миллиарда евро, однако большая часть этих денег поступила в сферу недвижимости и не оказала положительного влияния на другие, социально значимые, секторы экономики.

Изменения

Новые взносы

С 15 мая 2019 года каждый заявитель, претендующий на паспорт Кипра, должен заплатить 2 обязательных невозвратных взноса по 75000 евро: в фонд "Корпорации земельного развития" и "Фонд содействия исследованиям и инновациям".

Средства, полученные благодаря первому пожертвованию, будут направлены на реализацию государственной программы строительства доступного жилья для малообеспеченных слоев населения. Взносы во второй фонд пойдут на развитие науки, реализацию проектов в сфере альтернативной энергетики, модернизацию платежной и банковской систем, образования.

Сроки сохранения инвестиций

Срок сохранения инвестиций увеличился с трех до пяти лет и сравнялся с другими странами Евросоюза. Своим мнением по поводу данного изменения поделилась адвокат и директор "Иммигрант Инвест" по развитию Елена Рудая: "Это изменение положительно повлияет на тех, кто рассматривает инвестиции как долгосрочные и планирует получать доход от аренды недвижимости. С другой стороны, для некоторых инвесторов это снижение рентабельности в случае, когда есть альтернативные источники дохода, в которые инвестор мог бы вложить средства от реализованного объекта уже через три года. Скорее всего изменение повлияет на рынок недвижимости таким образом, что цены на первичную недвижимость остановятся в росте или просядут".

Репутационные риски

Кипр не допустит к программе заявителей без шенгенской визы, а также лиц, которые уже получили отказ в гражданстве в другой стране ЕС. Эти требования также выдвинул Евросоюз.

Недвижимость

Первичная недвижимость на Кипре облагается НДС 19%, а вторичная нет. Чтобы в некоторой степени уравновесить потерю средств при инвестициях во вторичную недвижимость, с 15 мая 2019 инвесторы, которые захотят приобрести объект, ранее задействованный в программе получения гражданства, должны инвестировать не 2 млн евро, как раньше, а 2,5.

Кипр расширил перечень документов. Теперь заявителю придется подавать разрешение на планирование, сертификат о завершении строительства и справку об отсутствии обременений на объект.

Источники инвестирования

Кипр упразднил вариант получения гражданства через инвестиции в гособлигации. Вместо этого заявители смогут выбрать инвестиции в судоходную отрасль, как одну из наиболее перспективных для вложений.

С другими условиями получения гражданства можно ознакомиться на официальном сайте "Иммигрант Инвест" или в режиме консультации с одним из менеджеров компании в офисе или по телефону.

Иммигрант Инвест

Victory House, 205, Archbishop Makarios Avenue, 3030

Limassol, Cyprus

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cyprus@imin.pro

https://immigrantinvest.com/

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