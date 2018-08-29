Правительство одобрило отмену лицензий на занятие народной медициной

Сегодня, 19:29

Законопроект об отмене лицензирования "знахарей" и "целителей" будет направлен в Раду

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий отмену выдачи специальных разрешений для занятий народной медициной (целительством). Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 29 августа.

Проект закона об отмене лицензирования "целителей" и "знахарей" был инициирован Министерством здравоохранения в начале января 2018 года для предотвращения мошеннических действий и обеспечения конституционных прав граждан на здравоохранение.

Согласно тексту законопроекта, наличие специального разрешения на занятие народной медициной у лица, владеющего народными методами лечения, не гарантирует безопасность их использования, а также качество и своевременное оказание медицинской помощи.

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Кроме того, регламентация работы целителей не входит в компетенцию Министерства здравоохранения Украины, поскольку практика народной медицины не соответствует современным медицинским научным знаниям, добавили в министерстве.

Напомним, лицензировать зна­­харей в Украине начали еще в 2001 году, однако штрафы за работу без спецразрешений появились только в 2013-м. Сейчас за врачевание без документов целителю придется заплатить 2250 грн. Сама лицензия выдавалась на пять лет, стоила она 3723 грн. В 2001 году таких разрешений было выдано 440, но уже к 2013 году цифра уменьшилась до 250 "лицензиатов". А в 2017 году Минздрав выдал всего 30 разрешений.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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