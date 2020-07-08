Правительство утвердило порядок введения комендантского часа

Постановление Кабмина определяет такие термины, как блокпост, комендант, патруль, пропуск и светомаскировка

Кабинет министров Украины утвердил Порядок мероприятий во время введения комендантского часа и установления специального режима светомаскировки. Порядок может применяться в отдельных местностях, где введено военное положение. Документ принят с целью обеспечения реализации положения пункта 5 части первой статьи 8 закона Украины "О правовом режиме военного положения".

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Решение было принято на заседании Кабмина 8 июля.

Постановление определяет такие термины, как блокпост, комендант, патруль, пропуск, светомаскировка.

Согласно документу, комендантский час и установление специального режима светомаскировки вводится приказом военным командованием или военной администрацией.

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Приказом назначается комендант, определяются время, в течение которого действуют комендантский час и специальный режим светомаскировки, границы территории их введения, способы реализации мероприятий по поддержанию правопорядка, порядок движения железнодорожного, автомобильного, морского, речного, воздушного транспорта, порядок создания, функционирования и местонахождение комендатуры и ее состав.

"Введение комендантского часа и установление специального режима светомаскировки осуществляется только при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка", - говорится в постановлении.

Как сообщали новости "Сегодня", впервые в истории Украины в декабре 2018 года было введено военное положение из-за агрессии России в Азовском море против украинских кораблей. Верховная Рада в конце ноября поддержала соответствующий указ президента о введении военного положения на срок 30 дней в 10 областях Украины: Одесской, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Черниговской, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской и Николаевской. Читайте подробнее, что хорошего принесло стране военное положение.

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