Праздник Крещения Руси-Украины как день благодарности за приобщение к Византийской цивилизации

Скоро будет отмечаться 1030-летие Крещения Руси-Украины. Значение этого события для Украины трудно переоценить.

Принятие христианства дало возможность приобщиться к высокой византийской культуре, укрепить центральную власть киевского князя, стать одним из самых мощных государств Европы, активизировать политические, экономические, военные, культурные связи. Это способствовало бурному развитию торговли, каменного строительства, связало Киевскую Русь с достижениями европейской и мировой культуры: открывались новые школы и монастыри, распространялись знания, письменность. Мы восприняли основы юриспруденции и дипломатии. Христианство повлияло на мораль и культуру, способствовало их гуманизации, выступало против рабства, учило милосердию, уважению и любви к ближнему.

Все это мы получили от Византии благодаря принятию христианства. Языческая Русь была для них страной варваров, а после крещения стала неотъемлемой частью единого православного мира, на который распространялась милость Константинополя.

Через 1030 лет после судьбоносного события в Херсонесе, единение с источником нашей культуры возможно и сегодня благодаря Украинской Православной Церкви. Вселенский патриархат заботливо посылал самых образованных греческих митрополитов на нашу землю, хотя даже Крым и Кавказ были для византийцев местом ссылки. Впоследствии киевских митрополитов стали выбирать из украинцев. Затем иерархическая связь с Константинополем начала осуществляться через иерархов наиболее близкого нам нового административного центра – Москвы. Так есть и сейчас.

На момент передачи Киевской митрополии Московскому патриархату в 1686 году Константинополь как первый престол вполне осознавал себя таковым. Несмотря на свое тяжелое положение под властью Османской империи, у патриарха Дионисия оставалось убеждение в своей вселенской ответственности. Поэтому ему не было нужды лично управлять множеством православных митрополий. Он не видел конкурентов, с которыми нужно было бы бороться за территории.

Разумнее было группировать митрополии под властью помощников, выстраивать иерархическую административную структуру. То, что сейчас говорят об украинской церкви как объекте споров между Вселенским патриархатом и РПЦ – свидетельствует лишь об ослаблении Константинополя. Украина была, есть и будет в единстве с ним как Вселенским престолом. Все, что нужно для того, чтобы и сам Фанар, и Москва ощутили Украину принадлежащей Константинополю – это восстановить авторитет Вселенского патриарха, доверие к нему в православном мире.