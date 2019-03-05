Председатель ОГА Алексей Савченко: "Жители Николаевщины обозначили "дорожную карту" для работы местной власти"

В понедельник, 4 марта, при участии президента Украины Петра Порошенко на Николаевщине состоялось итоговое заседание областного Совета регионального развития

Председатель ОГА Алексей Савченко: "Жители Николаевщины обозначили "дорожную карту" для работы местной власти" 2019-03-05T18:11:00+02:00 Украина В понедельник, 4 марта, при участии президента Украины Петра Порошенко на Николаевщине состоялось итоговое заседание областного Совета регионального развития











По словам главы области, событие стало логическим завершением масштабной работы непосредственно жителей области и руководителей районов, городов, объединенных территориальных общин. Утверждению 1694 проекта, реализация которых запланирована на 2019–2021 годы, предшествовали около 500 встреч с активом сел и районов.

"Мы привлекли общественность, всех, кто хотел, чтобы их города, села и ОТО стали современными, развитыми населенными пунктами европейского уровня. Каждый житель сможет увидеть, что сделано у него на улице либо в селе, а также сможет контролировать этот процесс", – отметил председатель ОГА.

Алексей Савченко поблагодарил президента за системную поддержку Николаевской области, представил основные изменения в территориальных общинах и то, какой фундамент за последние годы удалось заложить для сегодняшнего развития в будущем.

"Это абсолютно четкий план, согласно которому ясно – что, кто и когда должен делать. Мне приятно, что именно в этом направлении движется Николаевская область. Вместе совместно идем к победе реформы децентрализации", – прокомментировал президент Украины Петр Порошенко.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации акцентировал, что с начала 2014 года, когда произошла аннексия Крыма, война с российским агрессором на украинском Донбассе, девальвация гривны, обвал экономики, пустая казна – именно под командованием президента Украины Петра Порошенко началось внедрение масштабных реформ.

"Во-первых – это бюджетная реформа, когда вместе с полномочиями на места передались и реальные средства. Благодаря этому местные бюджеты Николаевской выросли почти в 3 раза (до 6,2 млрд грн), а это + 4 млрд в год. В 2,3 раза выросла поддержка государства трансфертами (до 8,6 млрд грн). Это дало нам возможность увеличить расходы – от 6 до около 15 млрд грн, что составляет почти + 9 млрд грн в год", – прокомментировал Алексей Савченко.

В результате в образовании начата реализация проекта "Новый образовательное пространство", а это 62 млн грн на опорные школы, приобретение компьютеров, учебных классов, внедрение электронных учебников, обновление парка школьных автобусов. Впервые разработана программа развития инклюзивного образования. На обустройство медиатек, ресурсных комнат и современное оборудование потрачено 7 млн грн (на 2019 – 10 млн грн). В здравоохранении – начала работать служба "103", что позволяет принимать вызовы со всей области. Обновляется ее автопарк – приобретено 12 современных "скорых" и еще 12 будут приобретены в этом году. Приобретается оборудование, на что за последние 3 года направлено около 100 млн грн.

Кроме того, председатель ОГА акцентировал, что благодаря инициативе президента Петра Порошенко на территории области уже почти построено 14 амбулаторий, приобретен транспорт и современное медицинское оборудование. Особое внимание обращено и на поддержку воинов АТО – областная программа может быть образцом для других областей.

"Вторая масштабная реформа, инициированная президентом Украины, – это реформа децентрализации. Положительные результаты от этой реформы общины Николаевской области видят каждый день. Дополнительные собственные поступления объединившихся общин составили 741 млн грн, а государственная поддержка объединенным общинам составила более 1 млрд гривен", – отметил Алексей Савченко.

Кроме этого, на Николаевщине успешно заработала программа развития предпринимательства, которая является наиболее успешной на территории Украины. "Нами создан уникальный инструмент, который удешевляет кредиты для малого и среднего предпринимательства, – частичная компенсация процентных ставок по кредитам (за два года им воспользовались 73 предпринимателя)", – подчеркнул Алексей Савченко.

Комплексно за два года создано 23 тысячи рабочих мест. За счет публичных финансов реализовано 2,5 тысячи инвестиционных проектов на сумму 2 млрд грн.

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