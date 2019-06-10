Преимущества Podil Plaza & Residence: фасад, архитектура, цена, вид

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Жилой комплекс бизнес-класса Podil Plaza & Residence, строящийся компанией Status Group, который находится по адресу ул. Глибочицкая 73-77, в 900 метрах от станции метро "Контрактовая площадь", провел сравнительную характеристику.

На примере основных критериев, по которым выбирают жилье бизнес-класса, можно выделить внешний вид здания. Современный отражающий зеркальный фасад – выполнен в классическом виде, который будет долгие годы стильно смотреться, с белыми колоннами и с представительской входной группой на каждую секцию. Как театр начинается с вешалки, так каждое лобби выполнено в помпезном архитектурном стиле, являясь отличным продолжением аристократии.

Потенциальный инвестор ЖК, это как правило управляющее звено, бизнесмен, привыкший к комфорту во всем – начиная с вида из окна и заканчивая доступностью к главной артерии столицы и всей инфраструктуре. Многие деятели культуры и искусств, украинского бомонда заняли одну из главных ниш покупателей. Известные спортсмены – самодостаточные, современные семейные люди, или просто влюбленные в Подол… Несомненно все они вместе с квадратными метрами приобретают полный калейдоскоп удовольствия от выбранного жилья бизнес-класса.

Также гордостью жилого комплекса Podil Plaza & Residence является международный контингент – это люди, избалованные европейским стандартом жизни. Неспроста иностранцы любят исторически насыщенный Подол, сердце которого занял величественный комплекс. Резиденты Израиля, Португалии, Америки, Испании, Германии – далеко не полный список ценителей роскоши и помпезности.

Премиальный класс элитного жилого и торгового комплекса Podil Plaza & Residence предлагает отличную ценовую политику в своем сегменте, где стоимость квадратного метра 1-комнатных квартир (к моменту сдачи на III квартал 2020 года) стартует от 34 тыс. грн. Квартиры же со сдачей во II квартале 2019 года – однокомнатные предлагаются от 40 тыс. грн /кв. м.

Также ЖК "Подол Плаза & Резиденс" подготовил пентхаусы с бассейнами (три из них во 2 секции комплекса с площадью от 152 кв. м2 с ценой 2600 у.е /кв. м, III квартал 2019 года; и три в 4 секции с площадями от 164 кв. м стоимостью 3600 у.е /кв. м, и сдача IV квартал 2019 ).

Уникальность комплекса заключается в том, что впервые в Киеве здесь будет представлен механизированный паркинг! Это карусельного типа винтовой паркинг, при котором удается вместить максимальное количество мест для автомобилей. Лучшее решение такого типа объясняется удобством заезда и компактного размещения машин в ярусах здания, застройщиком предусмотрено сухое вентилированное, светлое помещение с круглосуточной охраной для полного комфорта в любое время суток для жильцов.

Надежность, четкий план строительства, современные проекты, здоровый конкурентоспособный дух компании-девелопера "Статус Групп" завоевывает все большие ниши инвесторов.

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