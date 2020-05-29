Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр охорони здоров‘я Максим Степанов відвідали завод-фракціонатор Biopharma

Завод-фракціонатор у Білій Церкві – найновіший з усіх збудованих останнім часом у світі

Після огляду відритого у 2019 році новітнього заводу-фракціонатора компанії Biopharma прем’єр-міністр зазначив:

"Ми підтримуємо українських виробників. Інноваційних, конкурентоздатних, амбітних. Вони є доказом того, що вітчизняне виробництво може конкурувати з найбільш просунутими світовими лідерами. Вони довели, що українська фарміндустрія має перспективи. Ми будемо розвивати з ними державно-приватне партнерство, що дасть імпульс для розвитку галузі і посилить нашу державу".

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Завод-фракціонатор компанії Biopharma – найновіший з усіх збудованих останнім часом у світі. Тут зібрані найкращі технології, що повністю відповідають світовим стандартам. Завод здатен переробити до 1 млн літрів плазми крові на рік та забезпечити потреби України у життєво необхідних препаратах з плазми крові. На сьогодні, крім роботи на національний ринок, підприємство виконує контракти на виробництво і поставку препаратів з плазми крові у декілька країн світу.

Президент компанії Biopharma Костянтин Єфименко зазначив, що за умови підтримки державою національної фармацевтичної індустрії, вона може більше розкрити свій потенціал і показати надзвичайно високі результати. "Взагалі, державно-приватне партнерство у різних галузях неодноразово доводило свою ефективність. Це світова практика із сотнями успішних кейсів", – зазначив Костянтин Єфименко.

Голова уряду подякував всім медикам та фармацевтам, які роблять свою важливу справу в умовах пандемії.

Нагадаємо, компанія Biopharma входить в Міжнародрий альянс виробників препаратів із плазми і спільними зусиллями з фахівцями із США, Японії, Великої Британії, Німеччини та Австралії розробляє специфічний гіперімунний імуноглобулін, потенційно ефективний проти COVID-19. Для початку технологічного процесу Biopharma збирає плазму #500donoriv, які перехворіли коронавірусною хворобою. Для бажаючих стати донорами і пройти безкоштовне тестування на наявність антитіл до COVID-19 високоточним метод ІХЛА працює всеукраїнська гаряча лінія 0800 600 003.

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