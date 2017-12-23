Президент внес в ВР законопроект об Антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. Об этом сообщается на официальном сайте ВР.

Документ был внесен 22 декабря и зарегистрирован под номером 7440. На данный момент его текст недоступный.

Также на сайте отмечено, что документ обозначен президентом как неотложный. Также сообщается, что проект закона уже был подан на рассмотрение руководству парламента и получен Верховной Радой.

Напомним, 8 ноября Порошенко попросил Раду отозвать законопроект об антикоррупционных судах. Тогда глава государства отмечал, что недопустимо промедление по созданию таких судов. Он призвал как можно быстрее создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Спустя месяц, 7 декабря, президент поставил депутатам ультиматум относительно законопроекта по антикоррупционному суду. Он заявил, что если депутаты не ускорят процесс по созданию Высшего антикоррупционного суда, то он внесет свой законопроект, и призвал депутатов снять с повестки Рады старый законопроект, как то рекомендовала "венецианка".

Отметим также, создание Антикоррупционного суда в Украине входит в пакет требований ЕС - если Украина не выполнит эти требования, то она может потерять безвиз с Евросоюзом.