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Проблему очередей в женские туалеты хотят решить на государственном уровне

Сегодня, 12:04

В Кабмине заметили, что для посещения туалетов женщинам нужно на 50% больше времени, чем мужчинам

Фото: Pixabay
Проблему очередей в женские туалеты хотят решить на государственном уровне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/419/4aa/5c54194aa5835.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/419/4aa/5c54194aa5835.jpg Україна В Кабмине заметили, что для посещения туалетов женщинам нужно на 50% больше времени, чем мужчинам

В Министерстве регионального строительства Украины убеждены, что благодаря увеличению числа "дамских" кабинок в уборных общественных мест или госучреждений пропускная способность женских туалетах возрастет вдвое.

Соответствующие изменения планируют внести в Государственные строительные нормы, чем Кабинет министров сможет обязать владельцев и арендаторов самостоятельно увеличивать количество туалетов. Об этом сообщил заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"По данным исследований, для посещения туалетов женщинам нужно на 50% больше времени, чем мужчинам. Постоянные очереди: на вокзале, в кафе, в кино или театре, в торговом центре – везде. Именно поэтому мы решили проанализировать международный опыт и попробовать решить эту проблему", – поясняет чиновник.

В Минрегионстрое уверены, что такому решение позволит увеличить пропускную способность женских туалетов вдвое.

Для справки: Государственные строительные нормы – это обязательные к исполнению нормативные акты. Их используют при проектировании и реконструкции зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением. Официальный издатель большинства строительных нормативов Украины – Минрегионстрой.

Однако стоит отметить, что в Украине, к сожалению, не всегда соблюдают эти нормы.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что коммунальщики отключают от канализации общественные туалеты возле метро.

Также напомним, что Минрегионстрой может обязать супермаркеты строить туалеты для посетителей.

 

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Тег туалеты, Парцхаладзе, минрегион

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