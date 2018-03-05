Скоро 8 марта: почем будут цветы и что выбирают украинцы
Специалисты советуют делать предзаказ, чтобы купить свежие цветы по приемлемой цене
Украинские флористы и продавцы вовсю готовятся обеспечить мужчин 8 марта цветами на любой вкус. И сорвать традиционный праздничный куш. "Сегодня" отправилась на цветочные рынки и выяснила, в какую сумму обойдутся скромные и не очень букеты.
Цены в этом году будут кусаться. По оценкам продавцов и экспертов рынка, уже к вечеру 7 марта каждый цветок подорожает минимум на 5—10 грн.
"Сейчас продаю тюльпаны, выращенные в Украине, по 28 гривен за один. Завтра они уже подскочат в цене. По 28 буду продавать те, которые были привезены несколько дней назад, а свежие, конечно, дороже. Думаю, дойдет до 35 гривен за цветок. Букетик из трех тюльпанов отдам за 85—90 грн", — рассказала нам продавец цветов Анна Шулакова.
По ее словам, цена на розы тоже вырастет.
"Роза будет стоить минимум на 5 гривен больше. Сейчас у меня, как и у большинства продавцов, расценки стартуют от 25 гривен (кустовая роза) до 75 гривен за цветок длиной 70 см. На праздник розы подниму в цене, потому как спрос увеличится, а кассовый чек я не выдаю", — признается продавец.
В Ассоциации украинских флористов "Сегодня" рассказали, что, несмотря на экономические сложности в стране, спрос на цветы 8 марта стабилен.
"Популярны тюльпаны, розы, ранункулюсы (лютики), гиацинты. Популярны мелкие цветы. Например, мускари синего цвета", — рассказала нам президент Ассоциации украинских флористов Ирина Белоброва.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сейчас становится модным дарить профессионально составленный букет, говорят специалисты.
"Но и для флориста, и для покупателя будет выгодно, если букет будет заказан заблаговременно. Для флориста важно понимать, сколько цветов он продаст в сам праздник. Если покупатель делает предзаказ и оставляет предоплату, то для флориста появляется гарантия того, что товар у него купят. Тогда он может установить так называемую стоп-цену, фиксированную, без наценки непосредственно в день праздника. Такую услугу предоставляют многие салоны, предлагая стандартный коммерческий букет. В него входят цветы весенней гаммы: тюльпаны, ранункулюсы, очень модны сейчас анемоны. Те же покупатели, которые явятся за качественным букетом в последний момент, столкнутся с двумя проблемами — высокой ценой и дефицитом свежих цветов. То есть, чем раньше человек закажет букет, тем больше он сэкономит", — говорят флористы.
По словам экспертов рынка, в этом году профессионально составленные букеты будут от 350 грн:
"Это за маленький букет-комплимент. За средний букет (9—11 цветов) возьмут от 700 грн. Самые большие и пышные композиции потянут на 1,5 тыс. грн".
При этом уточняют, что традиционная для 8 Марта мимоза перестает быть популярной у продавцов:
"Хорошую мимозу везут из Италии, но она дорогая (от 300 грн за кг) и очень быстро портится. И сезон ее цветения в последние годы не совпадает с нашим праздником. А мимоза, которую везут с Кавказа, не очень презентабельно выглядит. Поэтому флористы используют иной декор".
Вы сейчас просматриваете новость "Скоро 8 марта: почем будут цветы и что выбирают украинцы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"