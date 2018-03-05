Скоро 8 марта: почем будут цветы и что выбирают украинцы

Украинские флористы и продавцы вовсю готовятся обеспечить мужчин 8 марта цветами на любой вкус. И сорвать традиционный праздничный куш. "Сегодня" отправилась на цветочные рынки и выяснила, в какую сумму обойдутся скромные и не очень букеты.

Цены в этом году будут кусаться. По оценкам продавцов и экспертов рынка, уже к вечеру 7 марта каждый цветок подорожает минимум на 5—10 грн.

"Сейчас продаю тюльпаны, выращенные в Украине, по 28 гривен за один. Завтра они уже подскочат в цене. По 28 буду продавать те, которые были привезены несколько дней назад, а свежие, конечно, дороже. Думаю, дойдет до 35 гривен за цветок. Букетик из трех тюльпанов отдам за 85—90 грн", — рассказала нам продавец цветов Анна Шулакова.

По ее словам, цена на розы тоже вырастет.

"Роза будет стоить минимум на 5 гривен больше. Сейчас у меня, как и у большинства продавцов, расценки стартуют от 25 гривен (кустовая роза) до 75 гривен за цветок длиной 70 см. На праздник розы подниму в цене, потому как спрос увеличится, а кассовый чек я не выдаю", — признается продавец.

В Ассоциации украинских флористов "Сегодня" рассказали, что, несмотря на экономические сложности в стране, спрос на цветы 8 марта стабилен.

"Популярны тюльпаны, розы, ранункулюсы (лютики), гиацинты. Популярны мелкие цветы. Например, мускари синего цвета", — рассказала нам президент Ассоциации украинских флористов Ирина Белоброва.

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Сейчас становится модным дарить профессионально составленный букет, говорят специалисты.

"Но и для флориста, и для покупателя будет выгодно, если букет будет заказан заблаговременно. Для флориста важно понимать, сколько цветов он продаст в сам праздник. Если покупатель делает предзаказ и оставляет предоплату, то для флориста появляется гарантия того, что товар у него купят. Тогда он может установить так называемую стоп-цену, фиксированную, без наценки непосредственно в день праздника. Такую услугу предоставляют многие салоны, предлагая стандартный коммерческий букет. В него входят цветы весенней гаммы: тюльпаны, ранункулюсы, очень модны сейчас анемоны. Те же покупатели, которые явятся за качественным букетом в последний момент, столкнутся с двумя проблемами — высокой ценой и дефицитом свежих цветов. То есть, чем раньше человек закажет букет, тем больше он сэкономит", — говорят флористы.

По словам экспертов рынка, в этом году профессионально составленные букеты будут от 350 грн:

"Это за маленький букет-комплимент. За средний букет (9—11 цветов) возьмут от 700 грн. Самые большие и пышные композиции потянут на 1,5 тыс. грн".

При этом уточняют, что традиционная для 8 Марта мимоза перестает быть популярной у продавцов: