Проект "Стена" продлен до 2021 года

Вчера, 19:43

Ранее планировалось, что оборудование границы с РФ будет завершено к 2020 году

Завершение работ по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы перенесли на год – до 2021 года, сообщил глав Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта.

"В связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, он был продлен до 2021 года. В бюджете на 2019 уже заложено 400 млн гривен", – цитирует пресс-служба МВД слова Цигикала, который надеется на увеличение финансирования.

В министерстве также рассказали, что ориентировочная общая стоимость инженерно-технического обустройства 1 км границы составляет около 2,5 миллионов гривен. В нее включены противотранспортные рвы, сетчатая ограда по металлическим столбам, заграждения из спирали типа "Егоза", контрольно-следовая полоса, рокадная дорога.

В пресс-службе МВД также рассказали, что в настоящее время выполнены 47% работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы.

Напомним, ранее вокруг проекта "Стена" вспыхнул серьезный скандал, связанный с нецелевым использованием средств.

В рамках обустройства границы появятся десятки километров противотранспортных рвов, металлические заборы, контрольно-следовые полосы, современные камеры и техника. В целом, проект планировали  завершить к 2020 году.
стена, продление, граница с Россией, Цигикал

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"Сегодня"

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