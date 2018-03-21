Проект "Здоровое сердце": как получить помощь

Никите Федосову из Краматорска недавно исполнилось четыре года. Теперь он может вдоволь играть и резвиться со сверстниками. Мама мальчика больше не боится, что физические нагрузки могут привести к осложнениям, угрожающим жизни ее сына.

Никита – четвертый ребенок в семье. При рождении малыша едва спасли, он не дышал в течение трех минут. Легкие удалось запустить, а сердечный клапан так и не закрылся.

Врачи диагностировали врожденный порок сердца. Кардиологи уверяли: проток должен со временем закрыться. Но в три года стало ясно, что тянуть дальше некуда. Без срочной операции мальчик мог стать инвалидом.

Собрать нужную сумму, чтобы спасти сына, для мамы-одиночки оказалось нереальным. К тому же, женщина сломала ногу, попала в больницу и даже не могла отвезти Никиту в столичный Институт сердца. Помочь вызвался крестный мальчика. Он находился в клинике вместе с малышом во время операции, проведение которой стало возможным благодаря помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

"Понадеялись на Бога и помощь Штаба Рината Ахметова. Огромное спасибо! Это вторая жизнь для Никиты! Сделано все, именно все, что было нужно. Мы бы не нашли такие деньги. А для малыша это было жизненно важно", – признается Максим Пахомов, крестный отец Никиты.

Никита стал одним из 38 детей, получивших помощь по проекту "Здоровое сердце" Штаба Рината Ахметова, который работает уже больше года. Благодаря этому проекту детям с пороками сердца делают операции по вживлению дорогостоящего импланта – окклюдера. Причем такие операции проводятся малотравматичным эндоваскулярным методом, без разреза грудной клетки. После чего малыши быстро восстанавливаются и возвращаются к нормальной жизни. Теперь маленький Никита совершенно здоров.

Как получить помощь по проекту "Здоровое сердце"?

Помощь могут получить дети в возрасте до 18 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях, а также на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса. Проект предусматривает обеспечение проведения операций на сердце мальчикам и девочкам с диагнозами: открытый артериальный проток, дефект межпредсердной и межжелудочковой перегородки.

Чтобы получить помощь, необходимо: