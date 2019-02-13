Проекту "Здоровое сердце" Фонда Рината Ахметова исполнилось 2 года

Каждый год в Украине выявляют порок сердца у более чем 4500 малышей

Фото: fdu.org.ua

Проекту "Здоровое сердце" Фонда Рината Ахметова исполнилось 2 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3fc/79e/5c63fc79e0ff8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3fc/79e/5c63fc79e0ff8.jpg 2019-02-13T13:17:00+02:00 Украина Каждый год в Украине выявляют порок сердца у более чем 4500 малышей

"Здоровое сердце" – так называется проект Фонда Рината Ахметова, призванный помочь детям с пороком сердца. Помощь детям – всегда в приоритете работы Фонда, особенно когда речь идет о спасении жизни ребенка. Ровно два года назад помощь в проведении коррекционных операций по закрытию порока стало отдельным проектом, в рамках которого Фонд сотрудничает с ведущими кардиохирургами страны.

По данным медиков, каждый год в Украине этот недуг выявляют у более чем 4500 малышей. И в большинстве случаев его можно выявить на ранних стадиях.

"Между правым и левым предсердием есть сообщение – такое себе отверстие. В норме на его месте должна быть перегородка. Из-за этого у ребенка смешивается венозная и артериальная кровь, поэтому дети часто болеют. А правые отделы сердца сильно растягиваются", – поясняет особенности болезни Игорь Дитковский, кардиохирург Национального института сердечнососудистой хирургии им. Амосова.

В случаях с детьми врачи рекомендуют установить специальный имплант – окклюдер, что позволит избежать сложной операции и разреза грудной клетки. Представляя собой спираль размером шесть миллиметров, окклюдер через небольшой разрез на бедре и артерию с потоком крови проникает в проблемное место прямо в сердце. Затем раскрывается словно зонтик, закрывает проток и со временем зарастает мышечной тканью. В подавляющем большинстве случаев ребенка выписывают из больницы уже на следующий день после операции.

У маленького Кирилла Лобуря из села Марковка Луганской области проблемы со здоровьем начались, когда ему едва исполнилось два годика.

"На приеме у педиатра были обнаружены шумы в сердце. Врач порекомендовал обратиться к кардиологу. В результате УЗИ обнаружен врожденный порок сердца: открытый артериальный проток, рекомендована консультация кардиохирурга", – рассказала Анна Владимировна, мама мальчика.

Вместе с ребенком родители незамедлительно отправились в Киев. Столичные специалисты обследовали Кирилла и посоветовали установить окклюдер. Однако у семьи средств на его приобретение не было. Надежду подарил Фонд Рината Ахметова, куда Лобури обратились за помощью. В рамках проекта Фонда "Здоровое сердце" мальчика прооперировали и на следующий день Кирилл и его счастливые родители отправились домой.

Аналогичный страшный диагноз довелось услышать и семье Квит из Харьковской области, где шесть лет назад на свет появилась дочка Маргарита. Однако радость родителей в скором времени сменили переживания и слезы.

"Когда Маргарите исполнился месяц, я отнесла ее на плановый осмотр к педиатру. Врач обратил внимание на синеву над губой ребенка и направил нас к кардиологу", – рассказала Светлана Алексеевна, мама девочки.

Врачи диагностировали у малышки врожденный порок сердца. Начались регулярные поездки в столицу, в Национальный институт сердечнососудистой хирургии им. Амосова. Во время последнего визита врачи ошеломили известием: порок увеличился. Учитывая возраст девочки, специалисты посоветовали оптимальный вариант – окклюдер. Вот только его стоимость оказалась нереальной для семьи, и мама Маргариты обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова. В конце января, в рамках проекта "Здоровое сердце", ребенка успешно прооперировали.

"Спасибо Ринату Ахметову за то, что спас сердечки наших детей. Его помощь для нас неоценима", – поблагодарили семьи Лобурь и Квит.

Как получить помощь по проекту "Здоровое сердце"

Помощь могут получить дети от новорожденных до 18 лет с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из семей, относящихся к малообеспеченным и социально незащищенным категориям: семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой; детские дома семейного типа; многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет; родители-одиночки или вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет; семьи в сложных жизненных обстоятельствах.

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