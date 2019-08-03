В понедельник, 5 августа небольшие дожди возможны в западных областях и на севере страны

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Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82 2019-08-03T07:37:00+03:00 Украина В понедельник, 5 августа небольшие дожди возможны в западных областях и на севере страны

Август 2019 года начался в Украине с небольшого похолодания (хотя и июль не баловал сильной жарой). Синоптики, в то же время, прогнозировали, что скорей всего август будет жарким и сухим. Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды стоит ожидать в ближайшие дни.

В субботу, 3 августа в западной, центральной и южной частях Украины ожидают дожди с грозами. Температура воздуха днем на большей части территории составит в среднем 21-23 градуса тепла. В южных регионах – до 28 градусов.

В воскресенье, 4 августа осадки ожидаются практически по всей территории страны – исключение составит только Волынская область. Температура воздуха в западных областях днем составит 19-22 градуса, в центре от 19 до 21 градуса, на севере 18-21 градус, в восточных областях 19-23 градуса, и на юге 22-26 градусов выше нуля.

В понедельник, 5 августа небольшие дожди возможны в западных областях и на севере страны. Температура воздуха по стране в среднем 19-22 градуса, на юге до 26 градусов тепла.

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Во вторник, 6 августа на западе и севере Украины снова грозы. При этом средняя температура воздуха по стране повысится на пару градусов, до 21-23 тепла.

В среду, 7 августа на большей части страны сухо и солнечно, осадки выпадут только в Харьковской, Донецкой, Луганской областях. Станет чуть теплее – столбик термометра будет колебаться в диапазоне 23-25 градусов, на юге до 27.

Народный прогноз погоды

3 августа почитается память преподобного Симеона и пророка Иезекииля. По поверью, лето в этот день должно закончиться после полудня, пишет сайт "Синоптик". В древности заметили – каково третье число августа, таков и октябрь. А если этот день выдастся ветреным, то зима будет достаточно холодной.

4 августа отмечается день святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. С прежних времен в этот день остерегаются делать полевые работы: "градом побьет, грозой убьет", потому что этот день считается и часто бывает громовым. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит беспрерывно, то будет град.

5 августа почитается память Почаевской иконы Божией Матери и мученика Трофима. В старину заметили, что августовские росы – к отменной погоде.

6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Погоду в этот день узнать помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.

7 августа отмечается Успение (кончина) правоверной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В прежние времена заметили, какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова зима после декабря. Наблюдали в этот день за аистами: если за неделю перед Спасом (14 августа) аисты начнут готовиться к отлету, то зима станет рано и будет морозная, а весна теплая.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как тысячи пожарных борются с огнем в Сибири.

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