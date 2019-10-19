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Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю

19 октября, 07:23

В понедельник, 21 октября облачно, без осадков. Температура воздуха днем в среднем на уровне 19-21 градус

/ Фото: Pixabay

Природа балует украинцев теплыми днями днями, однако долго ли это продлится? Сайт "Сегодня" узнал, какую погоду обещают синоптики в ближайшие дни.

В субботу, 19 октября по всей стране ясно и безоблачно, сообщает Укргидрометцентр, дождей не будет. Средняя температура воздуха составит 19-20 градусов тепла.

В воскресенье, 20 октября, в Украине облачно, без осадков. Температура воздуха сохранится на уровне 19-21 градус, в западных областях днем ожидается до 23-24 градусов выше нуля.

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В понедельник, 21 октября все так же тепло и без осадков. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне.

Во вторник, 22 октября в Украине все то же "бабье лето" – очень тепло (для конца октября) и сухо.

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В среду, 23 октября понемногу начнет холодать. Так, в западных областях днем в среднем 16-19 градусов тепла, в центральных от 14 до 18 градусов, на севере от 14 до 17, в восточных областях днем 15-19 градусов, и на юге – от 16 до 21 выше нуля. Осадков не ожидается.

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Народный прогноз погоды

19 октября почитается память святого апостола Фомы. Начинаются холодные ветры. Если первый снег выпадет сухой на Фому, лето хорошим будет, а если в этот день нет ветра, можно ждать скорого похолодания, пишет сайт "Синоптик".

20 октября отмечается день памяти святого Сергия. Если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает. Если земля в этот день снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима "встанет на ноги".

21 октября почитается память преподобного Трифона, архимандрита Вятского, и преподобной Пелагеи. Издавна день 21 октября считался в народной метеорологии днем похолодания. Погодные приметы советуют серьезно отнестись к подготовке к зиме.

22 октября почитается память апостола Иакова Алфеева. В этот день часто бывал снег. Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах – следующее лето будет сухим.

23 октября отмечается день памяти преподобного Амвросия Оптинского. В этот день наши предки наблюдали за месяцем – его рога погоду предсказывали: "рога месяца указывают в ту сторону, откуда быть ветрам". Если рога на север – быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг – скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).

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Источник: Сегодня

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