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Проходит спецоперация: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

17 августа, 17:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинские пограничники постоянно обмениваются информацией с белорусской стороной

Украина опасается возможной угрозы со стороны Беларуси из-за сложившейся там ситуации. Президент Владимир Зеленский даже провел совещание с силовиками. А тем временем на украинско-белорусской границе все спокойно.

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Об этом сообщил "РБК-Украина" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"В настоящее время, все пункты пропуска функционируют, средний пассажиропоток в сутки составляет около 3 тысяч человек и на въезд и на выезд", – сообщил он и подчеркнул, что провокаций не зафиксировано

Демченко также рассказал, что на границе с Беларусью проходит пограничная операция, которая началась еще в середине июля. По его словам, эта спецоперация плановая, проходит ежегодно, однако особенности ситуации, сложившейся сегодня в Беларуси, – учитываются.

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"В настоящее время мы не наблюдаем, чтобы на белорусской границе были нестандартные ситуации. У нас постоянно происходит взаимный обмен информацией с белорусской стороной", – резюмировал представитель ГПСУ.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Беларуси Александр Лукашенко снова обвинил Украину. По его словам, вблизи белорусских границ страны НАТО якобы наращивают военное присутствие, а также выразил недовольство, что в Украине призывают провести новые выборы в Беларуси.

После этих слов у Зеленского резко ответили на обвинения Лукашенко. В Офисе президента Украины назвали поведение Лукашенко провокационным, а также припомнили ему отпущенных в Россию "вагнеровцев", которых тот обещал выдать Украине.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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