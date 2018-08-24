Прыжок в прошлое: чем занимались украинцы 27 лет назад

Сегодня, 16:29

В Украине 24 августа отмечают День Независимости государства

 


Сегодня Украина празднует 27 годовщину Независимости. В связи с праздником корреспонденты "Сегодня" побывали в разных городах страны и спросили в украинцев, чем они занимались 27 лет назад.

Опрошенные граждане поделились с воспоминаниями и рассказали, как они запомнили первые годы Независимости страны. Часть украинцев переживали по поводу нестабильности ситуации в стране в первые годы Независимости и пустых полках магазинов. А у некоторых в это время, как и у страны, жизнь только начиналась.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украине исполняется 27 лет, и страна празднует День Независимости. В Администрации президента сообщают, что лидеры стран мира продолжают присылать в адрес президента Петра Порошенко поздравительные письма по случаю 27-й годовщины Независимости.

Главу государства и украинский народ с праздником поздравили президент Республики Корея Мун Дже-Ин, королева Великобритании Елизавета II, король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц, вице-премьер-министр, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, король Марокко Мохаммед VI, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Ранее мы писали о том, что украинцы желали друг другу на День Независимости.
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