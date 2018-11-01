Путь к медицине, как в НАТО: Кабмин принял важный документ

Военно-медицинская доктрина позволяет облегчить переход на стандарты Альянса и оптимизировать работу военного и гражданского здравоохранения

Правительство Украины на заседании 31 октября утвердило Военно-медицинскую доктрину, которую президент Петр Порошенко поручил разработать еще в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Военно-медицинская доктрина определяет:

цели, принципы, организационные основы системы военного здравоохранения;

полномочия и ответственность за ее реализацию;

финансовое и ресурсное обеспечение;

научное сопровождение военного здравоохранения;

решение проблем военной медицины;

ответственность государства и органов исполнительной власти за развитие системы военного здравоохранения и обеспечение ее возможностей в военное время.

"Решение правительства позволит объединить усилия военного и гражданского здравоохранения на основе единого медицинского пространства с целью улучшения состояния медицинского обеспечения защитников, которые сегодня отстаивают суверенитет и территориальную целостность государства", – отмечается в сообщении Кабмина.

Доктрина также определяет, что для нужд медицинских служб и гражданского здравоохранения государство обеспечивает производство и поставки необходимого перечня и количества:

отечественного медицинского оборудования, имущества и техники;

лекарственных и профилактических средств;

а также создание и содержание стратегического запаса в соответствии с утвержденной номенклатурой.

Принятие Военно-медицинской доктрины вводит единые подходы к организации оказания медицинской помощи военнослужащим, к их лечению и реабилитации. Также принятие доктрины позволяет на уровне законодательства внедрять стандарты и принципы медобеспечения, принятые в НАТО.

Отметим, в Украине уже действует ряд военно-медицинских стандартов НАТО. Например, с 2016 года работает военный стандарт "Совместная объединенная доктрина по медицинской эвакуации", который был разработан на основе стандарта НАТО STANAG 2546 – AJMedP-2 и утвержден приказом начальника Центрального управления метрологии и стандартизации Вооруженных сил Украины вооружения Вооруженных сил Украины.