Путь к медицине, как в НАТО: Кабмин принял важный документ
Военно-медицинская доктрина позволяет облегчить переход на стандарты Альянса и оптимизировать работу военного и гражданского здравоохранения
Правительство Украины на заседании 31 октября утвердило Военно-медицинскую доктрину, которую президент Петр Порошенко поручил разработать еще в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Военно-медицинская доктрина определяет:
- цели, принципы, организационные основы системы военного здравоохранения;
- полномочия и ответственность за ее реализацию;
- финансовое и ресурсное обеспечение;
- научное сопровождение военного здравоохранения;
- решение проблем военной медицины;
- ответственность государства и органов исполнительной власти за развитие системы военного здравоохранения и обеспечение ее возможностей в военное время.
"Решение правительства позволит объединить усилия военного и гражданского здравоохранения на основе единого медицинского пространства с целью улучшения состояния медицинского обеспечения защитников, которые сегодня отстаивают суверенитет и территориальную целостность государства", – отмечается в сообщении Кабмина.
Доктрина также определяет, что для нужд медицинских служб и гражданского здравоохранения государство обеспечивает производство и поставки необходимого перечня и количества:
- отечественного медицинского оборудования, имущества и техники;
- лекарственных и профилактических средств;
а также создание и содержание стратегического запаса в соответствии с утвержденной номенклатурой.
Принятие Военно-медицинской доктрины вводит единые подходы к организации оказания медицинской помощи военнослужащим, к их лечению и реабилитации. Также принятие доктрины позволяет на уровне законодательства внедрять стандарты и принципы медобеспечения, принятые в НАТО.
Отметим, в Украине уже действует ряд военно-медицинских стандартов НАТО. Например, с 2016 года работает военный стандарт "Совместная объединенная доктрина по медицинской эвакуации", который был разработан на основе стандарта НАТО STANAG 2546 – AJMedP-2 и утвержден приказом начальника Центрального управления метрологии и стандартизации Вооруженных сил Украины вооружения Вооруженных сил Украины.
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