Путин наградил экс-командующего ВМС Украины Березовского

Президент России Владимир Путин присвоил звание вице-адмирала бывшему командующему украинскими Военно-морскими силами Денису Березовскому, который предал Украину и перешел на сторону оккупантов в Крыму в 2014 году. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Отметим, что Березовский, после того, как предал Украину, сейчас состоит на службе в Вооруженных силах России. Он получил новое звание и стал вице-адмиралом.

Напомним, 1 марта 2014 года указом и. о. президента Украины Александра Турчинова Березовский был назначен командующим Военно-морскими силами Украины. 2 марта перешел на сторону пророссийских "властей" Крыма и принес им на верность присягу. В этот же день он был отстранен от занимаемой должности решением и. о. министра обороны Украины.

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Отметим, что нынешний командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко ранее рассказывал, что на момент марта 2014 года Вооруженные силы Украины не могли помешать аннексии полуострова. Он указал, что на протяжении 2010-2012 годов был изменен порядок командования военными формированиями ВСУ в Крыму, и все приказы мог отдавать один человек – командующий Военно-морскими силами (с 1 по 2 марта командующим был Денис Березовский).

2 марта 2014 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Березовского по статье 111 – государственная измена. Позже экс-командующий ВМС Украины объявлен в розыск.

Через некоторые время Путин трудоустроил экс-командующего ВМС Украины.

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