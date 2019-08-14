Пять лет назад заработала горячая линия Фонда Рината Ахметова

Ровно пять лет назад, в августе 2014 года заработала горячая линия Фонда Рината Ахметова. Буквально с первых минут ее захлестнул шквал звонков, количество которых ежедневно исчислялось тысячами. Незадолго до этого Фонд начал проект "Эвакуация и расселение" – надо было экстренно спасать людей, вывозить из самых горячих точек Донбасса. И многие звонившие умоляли вывезти их в безопасное место.

"Снаряды летели, дом дрожал. Странно, что все еще работал интернет. Я успела набрать на клавиатуре: "Кто помогает жителям Славянска?" И сразу же на экране выскочило: "Фонд Рината Ахметова". Нас и, наверное, еще полгорода наших знакомых вывез Фонд. Если бы не он, не знаю, остались бы мы в живых. Потому что людей тогда очень много погибло", – вспоминает Инна из Славянска.

Телефонные звонки жителей Славянска, Краматорска, Николаевки, Горловки и других городов горячая линия Фонда принимала в круглосуточном режиме. Операторы координировали маршруты, помогали с билетами, находили вариант бесплатного размещения, поддерживали психологически. При необходимости связывались с ГСЧС, скорой помощью, социальными службами. Часто приходилось решать очень сложные задачи: эвакуировать лежачих больных, семьи с маленькими детьми, вывозить интернаты, детские дома и приюты Донецкой и Луганской областей. Однако вскоре потребовалось решать проблему гораздо масштабнее. Количество звонков становилось все больше, а люди просили спасения иного рода – от голода.

"Специалисты горячей линии Фонда Рината Ахметова внесли важный вклад в создание гуманитарной карты потребностей Донбасса. В первые дни вооруженных действий принимали более 1000 звонков в день. При этом 70% звонивших говорили, что страдают от голода и просили привезти им еду. Все они были услышаны и получили помощь. Всего за пять лет работы линии обработано порядка миллиона обращений. Эта системная работа позволяет предоставлять помощь для тех сотен тысяч человек, которые наиболее остро в ней нуждаются", – рассказала Оксана Збитнева, менеджер проектов Фонда.

Телефон горячей линии Фонда Рината Ахметова остается неизменным 0800 509 001. Ее операторы ежедневно консультируют множество людей о помощи, которую сегодня оказывает Фонд. Это устранение порока сердца у детей до 18 лет и слухопротезирование малышей. Это реабилитация раненых ребят с Донбасса и помощь противосудорожными и противоастматическими лекарствами для деток с инвалидностью. И еще целый ряд направлений, о которых всегда готовы рассказать операторы горячей линии Фонда Рината Ахметова.

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