Работа на полную: когда у украинцев наступает пик работоспособности

Половина украинцев лучше работают по утрам, а каждый пятый — в обед

Украинцы наиболее работоспособны по утрам, вторникам и осенью — об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел кадровый портал Headhunter. Для этого в июле этого года опросили 639 респондентов со всех уголков Украины.

По результатам, самым плодотворным временем оказалась осень — ее выбрали 30% респондентов. На втором месте оказалась весна — в это время года повышается работоспособность у 26% опрошенных. Зимой чувствуют прилив сил 16% украинцев, а на последнем месте оказалось лето — лишь 10% респондентов хотят работать в это время. Между тем 18% украинцев считают, что их работоспособность не зависит от времени года.

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"Осень вышла в лидеры, потому что это традиционный старт делового сезона — люди меняют работу, просят повышение, переезжают и строят планы, — объяснил нам HR-эксперт Анастасия Зозуля. — То же самое касается и лета. Традиционная жара и пора отпусков навевает стойкое желание отдохнуть и никак не задор работать".

Это подтверждают и данные более ранних соцопросов: 72% считают лето наиболее типичным сезоном для отдыха и отпусков, 12% — обычно отдыхают весной, 11% — осенью и лишь 5% — зимой.

Определились украинцы и с днями недели, в которые работается особенно хорошо. Наиболее популярным оказался вторник: этот день выделили 32% опрошенных. В тройку лидеров вошли также среда, в которую усиленная продуктивность "настигает" 20% респондентов и четверг — в этот день легче работается 17%. Самыми непродуктивными днями оказались, естественно, выходные: по 1% припало на субботу и воскресенье. Также лишь 4% отметили по продуктивности пятницу и еще 11% — понедельник. А вот для 14% день недели не имеет значения в работе. По словам психологов, вторник считается самым продуктивным не безосновательно.

"После сокращенной пятницы и легких выходных в понедельник человек только входит в колею, подбивает свой график и режим под рабочую неделю. Плюс в понедельник часто намечаются задачи на неделю. Потому в этот день человек немного дезориентирован, а вот во вторник он уже адаптировался и его продуктивность взлетает в момент", — говорит психолог Лилия Воронина.

Время суток тоже имеет значение для трудовых подвигов. И почти половина украинцев (49%), вполне ожидаемо, лучше работают по утрам.

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"Небольшой стресс в первой половине дня является полезным: человек высоко мотивирован собраться поскорее, сосредоточиться и выполнять задачи", — говорит Воронина.

Еще у 21% пик работоспособности приходится на обед, еще у стольких же — на вечернее время. Всего 4% для работы выбрали ночь, а еще для 5% время на часах вообще не имеет никакого значения.