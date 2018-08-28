Работники Львовского бронетанкового завода не пустили директора на работу

После перебранки с работниками Роман Тымкив уехал, а потом "появился приказ" "Укроборонпрома" об его увольнении

Работники Львовского бронетанкового завода заблокировали проходную и отказываются пускать на рабочее место директора Романа Тымкива, которого подозревают в коррупции и растрате бюджетных средств.

Сегодня Роман Тымкив должен был вернуться на работу, хотя он под следствием – подозревается в наживе на ремонте танков. Суд отстранил Тымкива от работы на два месяца, и этот срок истек. Но против руководителя восстали три сотни работников.

Они с восьми утра заблокировали проходную завода, чтобы директор, если приедет, не зашел на территорию. Долго ждать не пришлось. Роман Тымкив появился около 9.

"Когда человек подозревается в крупных махинациях и приходит вновь управлять. Это возмутило людей. Часть наших работников проходят по этому делу как свидетели. То есть может быть совершено на них давление", – говорит Ярополк Ткачук, председатель профсоюза Львовского бронетанкового завода.

После перебранки с работниками Роман Тымкив уехал, а потом "появился приказ" "Укроборонпрома" об его увольнении.

Но пока бывшему директору не вручили приказ об увольнении, работники обещают и дальше дежурить на проходной. По двое в час. В случае, если Роман Тымкив вернется и захочет попасть на завод.

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Напоминаем, 14 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Также задержан посредник – учредитель коммерческой структуры. В тот же день начальнику ЦБТУ ВСУ (генерал-майору) суд назначил арест с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн; размер залога для начальника отдела ЦБТУ ВСУ (полковника) и учредителя коммерческой структуры, задействованной в схеме, составил 1,6 млн грн для каждого.

15 июля следственный судья продолжил рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения для еще двух подозреваемых – директора ЛБТЗ и его заместителя. Им также назначен арест на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн и 1,8 млн грн соответственно. Сейчас оба подозреваемых внесли назначенный судом залог и освобождены из-под стражи.

Детективы НАБУ и прокуроры САП ходатайствовали об аресте всех подозреваемых с альтернативой внесения залога в размере предмета совершенного преступления.

Расследование по приведенным фактам антикоррупционные органы начали в конце ноября 2016 года.



