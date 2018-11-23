Рада приняла бюджет-2019: цифры и события недели

ОБЩЕСТВО

Не менее 10 тыс. грн составит с 1 января 2019 года минимальная зарплата солдата-контрактника Вооруженных сил, заявил президент Петр Порошенко. А на фронте она будет 21 тыс. грн.

1 млрд грн предусмотрено в бюджете – 2019 на специальный Фонд Президента Украины. Деньги предназначены для выплат стипендий и грантов студентам и молодым ученым.

Снизились на 0,88-0,96% средние розничные цены на бензины и дизтопливо в период с 16 ноября по 23 ноября, а на автогаз – на 1,04%, свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95".

Состоится в декабре 2018 года объединительный собор украинских православных церквей. Как сообщила пресс-служба Вселенского патриархата, Константинополь подтверждает свое решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. Точная дата будет названа в ходе заседания Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября.

Выдано 1435 е-лицензий за 10 месяцев текущего года физлицам, за этот период население вывело за границу 30,79 млн долларов. В сентябре была выдана 181 лицензия, выведено 3,443 млн долларов, в октябре – 209 лицензий и 4,508 млн долларов соответственно. НБУ с 3 июля 2017 года начал выдавать электронные индивидуальные валютные лицензии физлицам на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций.

2109 чрезвычайных событий которые потребовали реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения, зарегистрировано на минувшей неделе. В результате принятых мер спасено 107 человек

Первый конкурс на 58 межобластных автобусных маршрутов объявило Министерство инфраструктуры. Проходить он будет по новым, прозрачным правилам и по заявительному принципу.

1 519 956 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтены по состоянию на 19 ноября.

Не достигла результата всеукраинская акция протеста, организованная владельцами автомобилей на еврономерах. Ее участники требовали отмены принятых Верховной Радой законопроектов о новых условиях растаможки и эксплуатации автомобилей. Участники акции полтора дня пытались блокировать дороги, но Президент подписал оба закона.

47% украинцев считает виновным в организации Голодомора 1932-33 годов лично руководителя правительства СССР Иосифа Сталина. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Центральное руководство СССР обвиняют в Голодоморе 39% опрошенных. 28% возлагают вину на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 23% – на высшее руководство Советской Украины.

Продлила до конца декабря Государственная служба морского и речного транспорта навигацию на реке Днепр. С учетом фактических метеорологических условий даты закрытия навигации могут быть изменены.

Заложены 500 млн грн в проекте государственного бюджета на 2019 год на оплату труда почтальонов, доставляющих пенсии. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, эти деньги позволят обеспечить бесперебойную доставку пенсий и гарантировать сохранение рабочих мест и зарплат тем сотрудникам "Укрпочты", которые обеспечивают присутствие государства в самых маленьких населенных пунктах страны.

Киевский метрополитен заключил договор на строительство ветки метро на жилой массив Виноградарь. Он был подписан с победителем тендера – ПАО "Киевметробуд". Речь идет о продлении Сырецко-Печерской ветки метро с ответвлением в сторону Виноградаря. В рамках первой очереди работ на участке в почти 4 км предполагается сооружение двух станций – "Мостицкая" и "Проспект Правда" – и ответвление в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продления линий. Ожидается, что строительство продлится до 2021 года, а бюджет работ составляет 5 млрд 993 млн грн.

Откроет 26 ноября "Укрзализныця" продажу билетов на все поезда, которые будут курсировать после 9 декабря. Билеты появятся в продаже на портале бронирование билетов booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах. В "Укрзализныце" объяснили, что сейчас в график движения вносятся окончательные корректировки, связанные с проведением ремонта инфраструктуры и запуском скоростного экспресса в аэропорт "Борисполь".

Будут открыты в каждой области Украины в 2019 году представительства Уполномоченного ВР по правам человека.

Пополнилась двумя новыми направлениями карта направлений полетов венгерского бюджетного перевозчика WizzAir в Украине – из Кракова (Польша) в Киев с 5 апреля и Харьков — с 16 сентября.

1,164 млрд грн составила общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, в январе-октябре 2018 года, что в 3 раза (или на 2,328 млрд грн) ниже показателя января-октября 2017 года. По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 3 млн 865,9 тыс. домохозяйств, что на 52,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

27 ноября следователи Государственного бюро расследований примут присягу и начнут первые уголовные производства. На эту дату планируется назначение 295 следователей ГБР, если они получат положительные заключения по результатам специальных проверок и психофизиологического исследования с помощью полиграфа. Планируется назначить 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР.

30% покупок одежды и обуви сейчас совершаются украинцами в интернете, в тоже время 39% офлайн-покупателей используют также онлайн-ресурсы для изучения товара перед покупкой. Таковы результаты исследования, проведенного по заказу компании Google, Каждый третий украинец (28%), покупающий одежду и обувь, относится к категории ROPO-покупателей (Research Online – Purchase Offline/поиск онлайн – покупка оффлайн). 64% потребителей считают основным барьером, препятствующим покупке товара через интернет, отсутствие возможности примерить одежду/обувь; для 40% респондентов удобнее зайти в близлежащий магазин, а 38% предпочитает получить товар немедленно и не готовы тратить время на ожидание доставки.

Возрастет до 1497 грн минимальный размер пенсий с 1 декабря 2018 года, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Следующее повышение пенсий запланировано на март 2019 года, когда выплаты вырастут на 12-17%.

Еще 190 центров предоставления административных услуг планируют создать в Украине до конца 2020 года. Сейчас в стране уже создано 775 центров разного формата, из которых 123 – в объединенных территориальных общинах.

ЭКОНОМИКА

Примерно в 14 млрд долл. оценивается стоимость украинской газотранспортной системы. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Проведено 2137 проверок субъектов хозяйствования, которые осуществляют продажу технически сложных бытовых товаров, органами ГФС по состоянию на 1 ноября. Им начислено 12,1 млн грн штрафных санкций за несоблюдение законодательных требований при проведении расчетных операций. Чаще всего нарушали требования относительно применения регистраторов расчетных операций – 1530 случаев. По данным ГФС, по состоянию на 1 января 2018 года в Украине было около 7 тыс. субъектов хозяйствования, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту.

Составляет 9% в годовом выражении рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре. При этом сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 15%, а хозяйства населения – на 2%. Падение производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году составило 2,7% по сравнению с 2016 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 3,9%, а население – на 1,2%.

Сократятся на 20% площади под свеклой в 2019 г., а сахарных заводов закроется еще больше. Такой прогноз сделали в ассоциации "Укрцукор". При нынешних ценах на сахар и подорожании ресурсов производства выращивать свеклу становится все менее выгодно.

Выросли на 10,2% в годовом выражении доходы крупнейших предприятий за январь-сентябрь – до 3,616 трлн грн, сообщил Офис крупнейших налогоплательщиков. Эти предприятия задекларировали 55 млрд грн налога на прибыль, что на 16% выше фактических начислений за аналогичный период прошлого года.

7 млрд 852,26 млн куб. м природного газа на общую сумму 2 млрд 274,564 млн долл. импортировала Украина в январе-сентябре. Средняя цена импортированного газа в сентябре составила 320 долл. за 1 тыс. куб. м против 293,9 – в августе, 309,1 – в июле, 267,4 – июне, 263,5 – мае, 310,8 – апреле, $78,7 – марте, 261,1 – феврале и 279,4 – январе.

Превысил исторический максимум урожай зерновых уже по итогам сбора с 96% площадей. Об этом сообщили в Минагрополитики. По состоянию на 19 ноября, намолочено 66,4 млн тонн зерна при урожайности 46,5 ц/га (в 2017 г. – 41,8 ц/га). Также будут зафиксированы рекордные показатели по валовому сбору и урожайности сои и подсолнечника. Подсолнечник обмолочен на площади 6,0 млн га или 99,8%, намолочено 13,8 млн тонн при урожайности 22,8 ц/га (в 2017 г. – 20,1 ц/га). Соя собрана с площади 1,7 млн га или 99% к прогнозу, намолочено 4,3 млн тонн при урожайности 25,7 ц/га (в 2017 г. – 19,2 ц/га).

81 млн долларов Национальный банк в период с 12 по 16 ноября купил на межбанковском валютном рынке.

25 банков из 79 платежеспособных на 1 ноября нарушали хотя бы один норматив. На 1 октября нарушителей было 26.

Еще пять локомотивов General Electric прибыли в Украину. Они, как и 15 предыдущих, отправятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования.

Акции 11 предприятий которые были приватизированы, Фонд государственного имущества хочет вернуть в государственную собственность. В ФГИ пояснили, что новые владельцы не выполняют требований, которые были прописаны во время приватизации.

454 тонны мороженой рыбы на общую сумму 1 млн долл. Украина экспортировала по итогам 9 месяцев 2018. В абсолютном измерении это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в денежном – на 67%. Крупнейшим покупателем украинского мороженой рыбы в 2018 году стала Молдова – 112 тонн на 196 тыс. долл. Среди лидеров – Германия (103 тонны на 334 тыс. долл.), Венгрия (77 тонн на 194 тыс.), Азербайджан (62 тонны на 94 тыс.). В разрезе товарных позиций в больше всего было экспортировано форели (54 тонны на 259 тыс. долл.) и карпа (29 тонн на 84 тыс. долл.).

182,5 млн грн и 40,6 млн долл. привлекло в государственный бюджет Министерство финансов 20 ноября на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Гривневые бумаги размещены со сроками обращения 77 дней под 19% годовых, 175 дней под 18,5%, 287 дней под 18,5%. Средства в долларах привлечены на 210 дней под 6,7% годовых, 336 дней под 7,25%, 420 дней под 7,43%.

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу российского монополиста "Газпром" на взыскание Антимонопольным комитетом 172 млрд грн штрафа и пени.

Получила 420 млн грн за три месяца малой приватизации Украина. Об этом сообщило Министерство экономического развития. Удалось провести 270 успешных аукционов. Всего в реестре малой приватизации значится 1,3 тыс. объектов.

В 70% проверок бизнеса контролирующие органы сейчас находят нарушения, штрафы и санкции применяются в 40% случаев. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов. В прошлом году цифра была еще выше — нарушения были обнаружены при 99% проверок бизнеса.

Экспортировала 16,58 млн тонн зерновых Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 21 ноября, что почти на 4,9% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

15 205,8 грн за 1 тыс. кубометров составила максимальная цена газа для промышленности в октябре, сообщила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В сентябре максимальная цена газа составляла около 14 тыс. грн.

В размере 24,8 млрд грн страховые компании Украины в январе-сентябре 2018 года сформировали страховые резервы. Это на 15% больше чем за аналогичный период 2017 года. Роост резервов связан как с общим увеличением объема страховых услуг населению и предприятиям, так и с усовершенствованием актуарной оценки страховых обязательств после введения Нацкомфинуслуг в пруденциальный надзор актуарного отчета за страховыми компаниями. В структуре размещения страховых резервов по состоянию на 30 сентября текущие счета и депозиты в банках составили 52,8% (13,1 млрд грн), в ОВГЗ – 28,6% (7,1 млрд грн), права требования к перестраховщикам-нерезидентам – 9,3% (2,3 млрд грн), в недвижимости – 4,8% (1,2 млрд грн).

Снизит на 17% НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2018 года цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, – до 11152,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Пять компаний примут участие в аукционе по приватизации энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго". Помимо белорусского нефтетрейдера "Интерсервис" это четыре компании, в число конечных собственников которых входят украинцы.

Возросла по объему до 44,74% доля безналичных платежей в июле-сентябре 2018 года по сравнению апрелем-июнем 2018 года – с 43,82% и по количеству – до 78,52% с 77,43%, сообщил НБУ. С начала года доля безналичных платежей по объему возросла на 5,44 п.п., по количеству – на 3,77 п.п.

42,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей (102,2% к плану января-сентября) поступило в бюджет Киева за 9 месяцев 2018 года. В общем объеме поступлений трансферты из государственного бюджета – субвенции и дотации составили 11,9 млрд грн, их удельный вес в структуре поступлений – 28,1%.

МИР

В Японии арестовали главу компании Nissan и Renault Карлоса Гона Nissan уже уволил Гона с поста председателя совета директоров Компания подтвердила, что он использовал корпоративные финансы Nissan Motor в личных целях и занижал данные о своих доходах.

"Газпром" достроил подводную часть газопровода "Турецкий поток" – две нитки общей протяженностью 1820 км проходят по дну Черного моря из России в Турцию. Ввести "газопровод в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.

Сократила прогноз ожидаемого глобального профицита сахара в 2018/2019 маркетинговом году (сентябрь-август, МГ) Международная организация по сахару (ISO), сократив прогнозы производства сахара в Бразилии, Индии, Пакистане и ЕС. В своем квартальном отчете она прогнозирует, что в 2018-2019 гг. глобальный профицит составит 2,17 млн т сахара по сравнению с августовским прогнозом избытка в 6,75 млн т.

Пожертвовал 1,8 млрд долларов бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг университету Джона Хопкинса для оказания помощи малоимущим студентам. Он выразил надежду, что его подарок, который считается крупнейшим частным пожертвованием в настоящее время, позволит университету значительно расширить свои пакеты помощи студентам и устранит необходимость в получении ими кредитов. Сам М.Блумберг окончил университет Джона Хопкинса в 1964 году. Ему удалось поступить в вуз благодаря студенческому кредиту и подработкам.

Американские штаты Северная Каролина и Коннектикут признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщило посольство Украины в США.

Только 32% компаний в Великобритании сейчас ожидают роста деловой активности в течение ближайших 12 месяцев. Это наихудший показатель с 2009 года, когда началось ведение расчетов. В июне он составлял 39%. Постепенное падение оптимизма происходит с февраля 2014 года, когда он достиг пикового значения в 66%.

Два человека погибли и не менее 550 получили травмы различной степени тяжести в ходе масштабных протестов "желтых жилетов" во Франции против повышения цен на топливо. Среди пострадавших 95 человек являются сотрудниками полиции. Несмотря на протесты, президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении акцизов на топливо. Он заявил, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".

Не менее 25% жителей европейских стран сейчас поддерживают представителей популистских партий, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по инициативе газеты "Гардиан". Отмечается, что поддержка популистов среди европейцев за последние 20 лет увеличилась в более чем три раза. Так, в 1998 году лишь около 7% жителей Европы разделяли идеи представителей популистских движений.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть. Накануне цена на нефть обрушилась более чем на 7% на фоне заявления президента США об отказе от введения санкций в отношении Саудовской Аравии из-за убийства журналиста.

83 человека погибли в результате масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния, еще более 560 человек числятся пропавшими без вести. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены 13 тысяч домов, эвакуированы сотни тысяч людей. Побороть стихию пока не удается. Пожары на севере штата начались утром 8 ноября. Но сегодня в Северную Калифорнию пришли дожди, что облегчит борьбу с пожарами. Однако обильные осадки могут привести к селям, что осложнит поисково-спасательные работы.

Парламент Польши одобрил законопроект, направленный на отказ от проведения реформы Верховного суда, против которой резко выступил Евросоюз.

Почти две трети россиян считают, что Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед Россией, – это максимум за все время исследований, следует из данных "Левада-центра". Доля таких россиян – 61%. Еще 22% полагают, что он несет за них ответственность "в некоторой мере". Год назад о полной ответственности президента говорили 55% россиян, еще 21% считали ответственность президента частичной. Электоральный рейтинг президента РФ снизился за год с 66 до 56% от числа тех, кто был бы готов проголосовать на выборах.

Европейский Союз может с 2022 года запретить ввоз мяса и других продуктов животноводства из стран, в которых нормы по использованию ветеринарных препаратов, в частности, антибиотиков и стимуляторов роста, отличаются от принятых в ЕС. Европарламент уже одобрил данный регламент, сейчас над ним работает Еврокомиссия. Ожидается, что документ будет введен в действие на следующей неделе. Данные нормы не будут применяться еще три года. Потенциальные ограничения уже вызвали вопросы со стороны стран-участниц Всемирной торговой организации.

Обновила рекорд концентрация углекислого газа в атмосфере Земли, достигнув в 2017 году 405,5 миллионных долей по объему – до нынешнего времени такой она была только 3-5 миллионов лет назад. Об этом в ежегодном докладе сообщила Всемирная метеорологическая организация. Предыдущий рекорд был достигнут в 2016 году, тогда концентрация парниковых газов в атмосфере была на уровне до 403,3 части на миллион.