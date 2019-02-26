РАДАБАНК – ваш надежный финансовый партнер

2018 год для банковской системы можно смело назвать годом восстановления – после этапа "падения" множества крупных и маленьких банков, система вновь работает стабильно и развивается

РАДАБАНК – ваш надежный финансовый партнер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fd7/141/5c6fd714184e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fd7/141/5c6fd714184e4.jpg 2019-02-26T09:40:00+02:00 Украина 2018 год для банковской системы можно смело назвать годом восстановления – после этапа «падения» множества крупных и маленьких банков, система вновь работает стабильно и развивается

Для РАДАБАНК ушедший год стал еще одним годом стремительного развития – выполнение нормативов НБУ, повышение рейтинга, обновление линейки продуктов и новые векторы развития. О банковской системе и завоевании доверия клиентов рассказывает председатель Наблюдательного совета АО "АБ "РАДАБАНК" Татьяна Городницкая.

- Татьяна, каким был ушедший год для банковского сектора и РАДАБАНК в частности?

- В 2018 году прибыль украинских банков продемонстрировала 11-кратный рост по сравнению с показателями 2017 года, по данным НБУ. Это, а также возросшие объемы выданных кредитов физическим лицам и бизнесу, свидетельствует, на мой взгляд, о том, что доверие украинцев к банкам полностью восстановлено.

Ушедший год для РАДАБАНК знаменателен успешным прохождением проверок Национального банка и Фонда гарантирования вкладов, абсолютным выполнением и перевыполнением всех нормативов НБУ и уверенным следованием намеченной стратегии.

- С какими показателями банк завершил год? Существенно ли изменились кредитный и депозитный портфели банка?

- 2018 год банк закончил с прибылью, существенно выросли объемы активов и обязательств. Мы активно выдавали кредиты не только бизнесу, но и физическим лицам. Политику банка в отношениях с заемщиками можно считать консервативной, но мы не забываем об индивидуальном подходе к каждому клиенту с учетом специфики бизнеса, всегда готовы пойти навстречу и найти лучшее решение для обеих сторон. Рост объемов кредитов и доверия к банку в общем является заслугой плодотворного сотрудничества профессионалов своего дела – опытных сотрудников и менеджеров, руководителей и акционеров, которые год за годом ведут банк вперед. Объемы депозитов также существенно выросли благодаря обновлению депозитных программ и конкурентным процентным ставкам, которые регулярно пересматриваются в зависимости от конъюнктуры рынка.

- Можно ли сказать, что подход клиентов к выбору банков изменился?

- Скорее да, чем нет. Уровень экономической грамотности в стране постоянно растет, люди более сознательно подходят к выбору банка для финансового сотрудничества – такие изменения можно считать последствиями минувшего банковского кризиса. Сегодня вкладчики и заемщики не только опираются на рекомендации родных и друзей, но и тщательно изучают финансовую отчетность, обращают внимание на рейтинг и репутацию банков, оценивают выгодность предлагаемых программ.

- На примере РАДАБАНК, что может убедить клиента в надежности и стабильности банка?

- Как сказано ранее, это успешное прохождение проверок и повышение рейтинга – агентство "Рюрик" повысило кредитный рейтинг РАДАБАНК до уровня uaАА инвестиционной категории с прогнозом "стабильный", а проверки НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц были пройдены более чем успешно. Министерство финансов признало нас стабильным банком, уполномоченным осуществлять социальные выплаты, пенсии, заработные платы сотрудникам бюджетных организаций.

Важно обращать внимание не только на спектр услуг, предоставляемый банком, но и на то, как банк расширяет свою деятельность – в 2018 году мы продолжили открывать отделения, среди которых также появилась новая столичная дирекция в обновленном формате, добавились востребованные сегодня сервисы – РАДАБАНК одним из первых подключен к системе BankID, с помощью которой можно легко и быстро получить доступ к "оцифрованным" государственным услугам, и уже готов предоставлять своим клиентам счета IBAN для быстрых международных расчетов. В минувшем году специалисты РАДАБАНК вели активную работу по совершенствованию мобильного приложения RB24 – доступного решения банковских вопросов с помощью смартфона.

На мой взгляд, все эти и множество других факторов и делает РАДАБАНК привлекательным для наших клиентов, которые на практике убедились в нашей надежности и стабильности.

- И все же, в каком направлении РАДАБАНК развивается активнее? Это банк для бизнеса или для физических лиц?

- Стратегия развития РАДАБАНК предполагает параллельное развитие направлений. Отсутствие в предпочтениях и соблюдение баланса в качестве предоставления услуг как бизнесу, так и физическим лицам – залог стабильности банка. В 2018 году банк совершенствовал услуги по всем направлениям – теперь наши клиенты могут оплачивать покупки с помощью Google Pay, многие банковские сервисы доступны в приложении RB24, а также РАДАБАНК одним из первых в Украине предложил своим клиентам осуществлять безопасные сделки с помощью эскроу-счетов. Была проделана большая работа по расширению ассортимента памятных монет: РАДАБАНК стал первым банком, который завозит банковские металлы по прямому контракту с Австралией и до недавнего времени оставался единственным в Украине, кто сотрудничает с монетным двором г. Перт, представляет наиболее полный ассортимент монет Польского монетного двора, а также сотрудничает с крупными компаниями из Нидерландов, Лихтенштейна и Германии, создающие уникальные монеты, которые чеканятся на заказ на Монетном дворе Майера. В отделениях сегодня представлен широчайший выбор монет, которые могут стать идеальным подарком на любой праздник. В 2018 году активно развивались услуги по предоставлению юридическим лицам документарных операций, а также достойное развитие получило направление VIP-обслуживания – новый премиальный продукт World Elite сочетает в себе преимущества платежной карты и внушительный пакет сервисов, способных сделать жизнь делового человека проще, насыщенней и интересней.

- Какие планы у банка на 2019 год?

- РАДАБАНК продолжит следовать стратегии умеренного развития сети отделений в городах Украины, развития персонала и расширения спектра предоставляемых услуг. Огромное внимание планируется уделить дистанционному обслуживанию физических лиц – приложение RB24 активно развивается и обновляется, добавляются новые сервисы и возможности, среди которых, к примеру, уже реализованный валютообмен в режиме онлайн. Продолжится кредитование бизнеса, агропромышленного комплекса, разработка и совершенствование продуктов для этого сегмента клиентов. Большое внимание уделяется бюджетной сфере и пенсионному обслуживанию, зарплатным проектам. Направление VIP-банкинга тоже будет активно развиваться – расширяются возможности элитных карт для самых требовательных клиентов, заключаются новые партнерские договоры, благодаря которым открываются новые горизонты в премиальном обслуживании. Ну и, конечно же, мы продолжим повышать качество наших услуг и подтверждать свою надежность в качестве финансового партнера.

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