Рак молочной железы: как защитить себя

В Украине каждый год этот недуг уносит жизни более 5500 женщин

/ Фото: fdu.org.ua

День борьбы с раком молочной железы ежегодно проходит в Украине 20 октября для того, чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме. Даже сейчас, в XXI веке, не все знают, что эта болезнь занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости и смертности среди женщин во всем мире. Только в Украине каждый год рак молочной железы уносит жизни более 5500 женщин. Вместе с тем, подчеркивают врачи-онкологи, с таким врагом можно не просто бороться, но и успешно побеждать. В частности, рак груди излечим при его обнаружении на I стадии у 95% женщин, на II стадии у 80%, а на III стадии у 50% женщин.

Фонд Рината Ахметова – первый в Украине начал вести системную борьбу с онкологическими заболеваниями. А программа "Рак излечим" Фонда стала первой и крупнейшей в истории страны по оказанию помощи онкологическим больным. В ее рамках десятки тысяч людей прошли диагностику и терапию на самом современном оборудовании европейского уровня. Отдельным направлением стала большая просветительская кампания по профилактике онкозаболеваний, в том числе и рака груди.

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Залог успешной борьбы с раком молочной железы – ее ранняя диагностика. Вот несколько первоочередных симптомов, после обнаружения которых следует незамедлительно обратиться к врачу:

Уплотнение в молочной железе

Боли в груди

Выделения

Болезненный вид кожи

Отек молочной железы

Также онкологи настоятельно советуют женщинам не пренебрегать одним из наиболее доступных способов самообследования – пальпацией (прощупыванием). И, конечно, помнить о первоочередных профилактических мерах:

Поддерживать гинекологическое здоровье

Вести здоровый образ жизни, сопровождающийся регулярными тренировками

Правильно питаться

Проводить регулярно самообследование

Кроме того, онколог-маммолог Национального института рака Андрей Ляшенко рекомендует каждой женщине ежегодно проходить УЗИ молочных желез, а с 50-летнего возраста дважды год обязательно делать маммографию.

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