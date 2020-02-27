Аборты и смена пола с 14 лет: законопроект о подростках оброс фейками и наделал шума

Сейчас украинцы до 18 лет не могут самостоятельно получать информацию о своем же здоровье

Подросткам с 14 лет разрешать делать аборты и менять пол без ведома родителей — такие "страшные" новости вот уже несколько дней гуляют по просторам социальных сетей и даже СМИ. Все дело в новом законопроекте, который был зарегистрирован в Верховной Раде. Сайт "Сегодня" рассказывает, что же на самом деле написано в документе и почему нет поводов для паники.

С чего все началось

В Верховной Раде недавно появился законопроект №2684, суть которого была достаточно простой: в украинское законодательство предлагается ввести термин "подросток", а в существующие законы – несколько основных поправок:

физлица, которые достигли 14 лет, смогут самостоятельно получать полную информацию о своем здоровье, знакомиться с документами, выбирать врача и методы лечения в соответствии с его рекомендациями;

появляется определение, что подросток — это человек от 10 до 18 лет.

Собственно говоря, это и есть все те изменения, о которых сказано в законопроекте и которые наделали шума в информпространстве. Ранее термина "подросток" в украинском законодательстве не было, а все решения за детей (в том числе и насчет их лечения) могли принимать исключительно родители.

Дарина Старовойтова, адвокат и руководитель гражданской практики ЮФ "Горецкий и партнеры", отмечает, что, согласно действующему законодательству, лицо, которое не достигло полной гражданской дееспособности, не может выбирать врача и методы лечения, так как для этого необходимо подтверждение законного представителя.

"Возможность получить информацию о состоянии своего здоровья только после 18 лет не позволяет реализовать другие права в этой сфере: право на согласие на медицинское вмешательство, право на выбор врача и так далее, учитывая неинформированность подростка", — поясняет Старовойтова.

Почему все запаниковали

Как видим, в законопроекте ничего не сказано ни об абортах, ни о смене пола. Тем не менее, именно отсутствие такой информации и стало причиной домыслов.

"Не был конкретизирован перечень медицинских услуг, которые могут предоставляться несовершеннолетним без согласия родителей или их законных представителей, и не предусмотрено никаких ограничений относительно возможных сделок", — говорит в комментарии сайту "Сегодня" Ирина Смитюх, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и парнтеры".

Она добавляет, что законопроект не проработан до конца, к тому же, не было проведено предварительных обсуждений таких изменений, что и повлекло бурную реакцию общества.

Старовойтова, в свою очередь, отмечает, что данный проект не определяет, о каких именно договорах и сделках может идти речь, что в дальнейшем усложнит исполнение закона.

"Ни про смену пола, ни про аборты прямо в законе речь не идет, но и не сказано, что данные операции являются исключением. На принятие закона в такой редакции, очевидно, шансов мало: он уже направлен на доработку", — говорит Старовойтова. В тренде Украину накроют дожди и сильный ветер: где ждать непогоды (карта)

Юрист отметила, что считает этот законопроект преждевременным, т.к. дети в стране не получают того уровня образования, воспитания и развития, который позволяет самостоятельно принимать решения, связанные со своим здоровьем. Такие законы могут быть приняты и реализованы только в комплексе с новыми социальными проектами.

"Именно такая неопределенность в законопроекте и дает возможность для манипулирования по поводу воображаемых негативных последствий. Хотя сама по себе возможность для детей с 14 лет знать информацию о состоянии своего здоровья или выбирать врача является бесспорно правильной", — говорит, в свою очередь, Смитюх.

Как это должно действовать

Итак, по факту, родители и после принятия такого закона смогли бы вместе с подростком отправиться к врачу, только теперь это не обязательно: ребенок может пойти сам, если изъявит такое желание.

Тем не менее, сейчас права подростков ограничены, и вплоть до 18 лет они могут получать всю информацию о своем здоровье только в присутствии своих родителей или же опекунов.

Что касается абортов, то законопроект никак не затрагивает уже существующее законодательство. В статье 50 Закона Украины "Основы законодательства об охране здоровья" сказано, что аборты проводятся по желанию женщины при сроке беременности не более 12 недель, в отдельных случаях прерывание беременности возможно и на более поздних сроках.

К тому же, согласно приказу Министерства здравоохранения еще от 2013 года, проведение аборта женщине в возрасте до 14 лет или недееспособному лицу осуществляется только по заявлению их законных представителей. А вот аборты для лиц старше 14 лет осуществляются с их согласия в соответствии со статьей 284 Гражданского кодекса Украины. Поэтому никаких новшеств в эту сферу законопроект не принес.

Что касается изменения пола, здесь ситуация похожая. Раньше пол могли менять только люди, которые достигли 25 лет, потом и этот возраст приказом МОЗ уменьшили до 18 лет, но и этот приказ отменили в 2016 году. В приказе Минздрава от 2016 года говорится, что основанием для лечения (это целый комплекс процедур, от хирургических до психотерапевтических) гендерной дисфории (расстройств, связанных с половой идентификацией), являются, среди прочего: "наличие желания пациента начать лечение; … возраст 14 лет и старше (в случае лечения малолетнего лица необходимо письменное согласие от официальных представителей (родителей, опекунов).

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о британце, который дважды сменил пол. Подробности – в сюжете.

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