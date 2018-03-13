"Реабилитация раненых детей" – уникальный для Украины проект

В течение двух лет Гуманитарный штаб Рината Ахметова реализует проект "Реабилитация раненых детей", чтобы помочь ребятам, пострадавшим из-за войны на Донбассе. А их, к сожалению, много. По данным ЮНИСЕФ, за время военных действий более двухсот детей получили ранения разной степени тяжести, а тысячи других ежедневно рискуют подорваться на минах и снарядах, погибнуть или быть ранеными.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова – единственная организация, которая системно оказывает помощь в лечении раненых детей. Проект стартовал 10 марта 2016 года. С тех пор помощь уже получили 80 пострадавших. 71 ребенок прошел курс реабилитационного лечения в лучших санаториях Украины, еще девяти предоставлены технические средства для восстановления.

Главная задача, которая стоит перед Гуманитарным штабом, – помочь здесь и сейчас, поскольку во многих случаях действовать надо безотлагательно. Но после срочных операций и протезирования ребята нуждаются в реабилитации не только физически, но и психологически.

"С первых дней боевых действий на Донбассе Штаб Рината Ахметова помогает раненым детям, – говорит Анастасия Кладова, руководитель программы "Адресная помощь" Гуманитарного штаба. – В базе Штаба зарегистрировано 236 ребят, получивших осколочные ранения, увечья. Помощь оказывалась медикаментами и расходными материалами на проведение операций, средствами реабилитации. Многие из них нуждались в дальнейшем восстановлении как физическом, так и психологическом. Поэтому два года назад был запущен проект "Реабилитация раненых детей". За это время 80 пострадавших ребят прошли курс лечения. Каждый четвертый из них из-за сложности травмы нуждается в повторной реабилитации. В этом году дети с самыми тяжелыми ранениями смогут пройти курс реабилитации в лучших санаториях Украины".

По словам медиков, это дает реальный результат, поскольку ребята возвращаются к полноценной жизни и постепенно забывают об ужасах, которые им пришлось пережить.