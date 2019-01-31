Реалии "ДНР": оккупанты не платят населению зарплаты, а магазины превращают в наливайки
Оставшиеся без выплат рабочие массово увольняются, сообщает Тымчук
Рабочим коммунального предприятия "Вода Донбасса", часть которого расположена на оккупированной территории Донецкой области, не выплачивают заработную плату.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
"На "КП Вода Донбасса" (расположено на временно оккупированной территории Донецкой области) из-за задолженности по заработной плате (свыше трех месяцев) растет недовольство среди работников предприятия действиями местных оккупационных властей. Наблюдаются факты увольнений работников рабочих специальностей", – сообщает военный эксперт.
Он также пишет, что на территории т.н. "Донецкой народной республики" массово закрываются крупнейшие торговые точки, а на их месте появляются магазины с алкогольной продукцией и табачными изделиями.
"В декабре 2018 г. закрылся популярный магазин одежды "Creative", на месте другого популярного магазина одежды "Club Cotton" открыли кафе "Кофейник", которое не пользуется особым спросом среди местных жителей. Также, в оккупированной Горловке наблюдается сокращение ассортимента продуктов на прилавках магазинов из-за невозможности обеспечения их доставки в условиях снежных заносов", – написал Тымчук.
Напомним, ранее сайт Сегодня сообщал, что цены на яйца и мясо, масло и хлеб на оккупированном Донбассе пошли в активный рост.
Также писалось, что жители "Л/ДНР" смогут свободно проголосовать на выборах президента Украины, нужно только заранее предупредить представителей избирательного участка.
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